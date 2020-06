Quando due coniugi hanno deciso di farla finita con il loro matrimonio, e sono in comune accordo su questo, possono rivolgersi ad un avvocato e stipulare una convenzione di negoziazione, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale oppure di divorzio. In tal caso, l’avvocato che assiste entrambi i coniugi ha l’obbligo di trasmettere, entro il termine di 10 giorni all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, copia autenticata dell’accordo.

Toccherà poi all'’ufficiale dello Stato civile del comune di residenza a completare la procedura.

Divorzio: cosa prevede la legge

Il Decreto legge n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 ha introdotto nuove modalità per la separazione consensuale dei coniugi, per il divorzio congiunto e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. I coniugi o ex coniugi possono ricorrere a un:

accordo mediante negoziazione assistita davanti all'avvocato (art. 6)

accordo davanti all'Ufficiale di stato civile (art. 12)

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali. In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Come e dove richiedere la separazione/divorzio a Verona

Per tutti gli :

Avvocati

Coniugi che vogliono separarsi consensualmente o chiedere il divorzio congiunto o modificare le condizioni di separazione; ex coniugi che vogliono modificare le condizioni di divorzio

è possibile prendere appuntamento al Comune di Verona attraverso i seguenti contatti.

Per informazioni e per prenotare l'appuntamento:

- tel. n. 045 8079501 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13

- e-mail: statocivile.separazioniedivorzi@comune.verona.it

Per invio accordi:

- PEC (documento con firma digitale): statocivile@pec.comune.verona.it

- raccomandata con avviso di ritorno, all'indirizzo: Comune di Verona - Ufficio separazioni e divorzi c/o Direzione Servizi ai Cittadini, via Adigetto 10, 37122 Verona (VR)

- consegna a mano