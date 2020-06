La carta d'identità elettronica sostituisce da poco la classica cartacea, si tratta del documento personale di riconoscimento più importante, che ogni cittadino deve possedere.

La Carta d'identità Elettronica (CIE) - secondo l’art. 10, c.3 del D. L. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 125 - che sta sostituendo la vecchia carta d’identità in formato cartaceo.

Cos'è la carta d'identità elettronica

La Carta d'identità elettronica, ha lo stesso valore della versione cartacea, con alcune differenze, ovvero è realizzata in matariale plastico, più resistente e impermeabile, ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare. La foto è stampata a laser per scongiurare la contraffazione e sul retro riporta il codice fiscale a barre. Inoltre la CIE è un documento di viaggio valido in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi. La validità del documento d'identità varia a seconda dell'età. Ovvero: 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni, 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni, e 10 anni per i maggiorenni.

Come chiedere la carta d'identità elettronica a Verona

Per richiedere una nuova carta di identità è necessario prenotare l'appuntamento con una delle seguenti modalità:

Tramite Filavia Booking App: previa installazione della stessa su tablet o smartphone; da pc collegandosi al sito www.bookingapp.filavia.it e registrandosi al sistema; telefonando al n. 045 2212210 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18. Se l'operatore è occupato, il sistema offre la possibilità di lasciare il proprio numero di telefono al quale si sarà richiamati entro due giorni lavorativi (attenzione, alla chiamata di ricontatto comparirà numero privato o sconosciuto).

A prenotazione effettuata il sistema invia un'email ed un sms di conferma con il codice di prenotazione. Non è possibile richiedere una nuova carta di identità senza prenotazione. Per situazioni di documentata urgenza scrivere una mail a direzione.serviziaicittadini@comune.verona.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Consegna della carta di identità elettronica a Verona

Le carte d'identità saranno consegnate all'indirizzo del richiedente. Dopo tre tentativi di consegna all'indirizzo indicato, il corriere lascerà il plico in giacenza all'Ufficio postale. Se non sarà ritirato, il plico tornerà a Roma per essere rispedito al Comune.