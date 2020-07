Come diventare scrutatore: documenti utili

E' la richiesta di inclusione nell'Albo delle persone idonee ad essere nominate Scrutatore di Seggio Elettorale.

Attenzione: la domanda si presenta esclusivamente nel mese di novembre e non in occasione di consultazioni elettorali o referendarie. Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che, congiuntamente al Presidente, concorre a formare l'ufficio di sezione (seggio). L'iscrizione all'Albo unico è condizione necessaria per essere nominati, ed essere quindi designati in qualità di scrutatori, presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari.



Per essere inseriti nell’Albo degli Scrutatori di seggio occorre possedere i seguenti requisiti:- essere elettori del Comune di Verona;

- aver assolto gli obblighi scolastici.



L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti e non deve essere rinnovata ogni anno.

In occasione di ciascuna consultazione elettorale la Commissione Elettorale Comunale, all'unanimità, procede alla nomina degli scrutatori necessari alla costituzione degli uffici elettorali presso ciascuna sezione. Inoltre procede alla formazione della graduatoria dei supplenti per la sostituzione degli scrutatori nominati che non possano partecipare alle operazioni del seggio per grave impedimento.

Le nomine vengono effettuate nel periodo compreso tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione e notificate, dal Sindaco, agli interessati.

L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate, l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al Sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella graduatoria.Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo a presentare apposita domanda entro il mese di novembre. Le domande sono poi trasmesse alla Commissione Elettorale che, accertato che i richiedenti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, li inserisce nell'Albo.

Chi è escluso dalla funzione di scrutatore

1) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

2) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

3) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

4) i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

A coloro che non sono stati inclusi nell'Albo, il Sindaco notifica per iscritto la decisione indicandone il motivo.

L'ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell'Albo.

Chi può diventare scrutatore

Elettori del Comune (esclusi gli appartenenti alle categorie sopra riportate)

Come fare la richiesta per diventare scrutatore

Nel mese di novembre si può:

presentare la domanda compilata allo Sportello polifunzionale Adigetto , via Pallone 13 - negli orari di apertura (vedere Contenuti collegati, a sinistra in questa pagina)



compilata , via Pallone 13 - negli orari di apertura (vedere Contenuti collegati, a sinistra in questa pagina) inviare la domanda unitamente a fotocopia del documento di identità all'indirizzo PEC elettorale@pec.comune.verona.it o al fax n. 045 8078354



unitamente a fotocopia del documento di identità all'indirizzo o al fax n. 045 8078354 inviare la domanda unitamente a fotocopia del documento di identità tramite Filavia Booking App , previa installazione dell'applicazione su tablet o smartphone. Oppure da pc, collegandosi al sito bookingapp.filavia.it e registrandosi al sistema. A prenotazione effettuata, il sistema invia un'email ed un sms di conferma.

