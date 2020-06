Come chiedere cambio residenza a Verona

La Dichiarazione di residenza va presentata utilizzando il modulo ministeriale "Dichiarazione di residenza".

Chi può compilare il modulo

hanno trasferito la dimora abituale nel Comune di Verona con provenienza da un altro Comune italiano o dall'estero o che siano privi di residenza a seguito di cancellazione anagrafica

hanno cambiato abitazione a Verona



La Dichiarazione di residenza deve essere completa di:

indicazione del Comune o Stato estero di provenienza in caso di nuova iscrizione o indicazione di cambio di abitazione o altro motivo;

tutti i dati evidenziati nel modulo con un asterisco quali dati obbligatori;

firma di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;

fotocopia dei documenti di identità di tutti i componenti che si trasferiscono;

dimostrazione del titolo di occupazione dell'immobile di dimora abituale, compilando accuratamente l'apposita sezione della Dichiarazione di residenza;

Per ulteriori informazioni vedere "Nuove disposizioni contro l'occupazione abusiva di immobili".



Se il trasferimento riguarda un minore con uno solo dei due genitori, va presentata la "Dichiarazione di assenso dimora minore" resa dall'altro genitore con allegata copia del documento di identità.



Se all'indirizzo presso cui si effettua il trasferimento di residenza è già residente altra persona, va presentata la "Dichiarazione di dimora abituale al proprio indirizzo" resa dalla stessa con allegata copia del documento di identità.



I cittadini non italiani devono allegare copia della documentazione richiesta dalla normativa vigente, elencata nell'allegato A (Stato non appartenente all'Unione Europea) e nell'Informativa per cittadini dell'Unione Europea.



Entro 45 giorni dalla presentazione della Dichiarazione, sono effettuati gli accertamenti dei requisiti previsti (dimora abituale, verifica documentale, ecc.).

La mancanza accertata di un requisito comporta l’annullamento del procedimento con effetto retroattivo, cui segue l’invio di denuncia alle competenti autorità ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Trascorsi 45 giorni dalla presentazione o dall'invio della Dichiarazione e in mancanza di diversa comunicazione al/ai dichiaranti, l’iscrizione di nuova residenza o il cambio di abitazione s'intendono confermati (silenzio-assenso).

Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall’invio della Dichiarazione esclusivamente nei modi e agli indirizzi indicati in questa pagina.



I genitori separati o divorziati, con figli minori, possono chiedere anche l'iscrizione al Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità

Come

Fonti: Comune di Verona