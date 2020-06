La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficio di Stato Civile da un familiare o da una persona incaricata, entro 24 ore dal decesso, per ottenere il permesso di seppellimento.Riguarda tutte le persone decedute nel Comune. In caso di non residenza nel Comune di Verona, i dati vengono accertati d'ufficio prima di procedere.Per altri casi particolari (ad es. morti fuori Verona, persone non identificate o non identificabili, morte presunta, morte violenta, stranieri non residenti, ...) l'Ufficio adotta procedure specifiche.

Certificato di morte: tutte le informazioni utili del comune di Verona

La certificazione di Stato Civile relativa alla morte si ottiene in luoghi diversi a seconda della data dell'evento:

se il decesso è avvenuto entro il 1983 la certificazione dev'essere richiesta all'Ufficio Anagrafico di riferimento della zona in cui si è verificato l'evento

se il decesso è avvenuto dal 1984 in poi, la certificazione può essere richiesta in tutti gli Sportelli Anagrafici del Comune

Informazioni e contatti:

Ufficio Denunce di morte via Adigetto 10 - terzo piano, stanza 10 - tel. 045 8078337 - email: statocivile.informazioni@comune.verona.it

Per le certificazioni Uffici dei Servizi Demografici centrali e/o periferici

A chi interessa:

Ospedali, case di cura, addetti alle pompe funebri o familiari della persona deceduta.

Come:

La denuncia viene generalmente presentata da un addetto alle pompe funebri o dalla struttura ospedaliera.

Dove:

Ufficio Denunce di morte via Adigetto 10 - terzo piano, stanza 10

Certificazioni: presso gli Sportelli polifunzionali oppure mediante i servizi on line.

Per giorni e orari di apertura e per altre modalità di rilascio vedere la sezione "In evidenza"

Quando:

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - Sabato dalle 9.00 alle 12.30