Come richiedere il trasporto scolastico a Verona

Per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico Anno scolastico 2020/2021

Con riferimento al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020-2021, si ritiene opportuno ricordare, al fine di dare corrette informazioni ai genitori interessati, che lo stesso viene attivato solo al raggiungimento minimo di 10 richieste e nel limite dei posti disponibili. Inoltre, si fa presente che la Corte dei Conti Sezione Autonomie nell’adunanza del 7 ottobre 2019 con deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG ha ribadito che il servizio di trasporto scolastico può essere erogato alle alunne ed agli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico, come previsto dall’art. 5, comma 2, D.L.vo 63/2017. Per l’attivazione del servizio in questione le richieste dovranno essere conformi a quanto disposto dalla disposizione di legge sopra citata e conseguentemente anche i tragitti riguarderanno percorsi e fermate vicini alla sede scolastica di pertinenza. Restando a disposizione per ogni chiarimento, che potrà essere richiesto alla Dott.ssa Cristina Zambrenti – Servizio di Trasporto Scolastico - tel. 0458079663, si porgono cordiali saluti. - dichiara, Il Dirigente Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili Avv. Alessandro Pignatelli.