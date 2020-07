Laboratori occupazionali per over 60 indirizzi in città

Quando parliamo di laboratori occupazionali , facciamo riferimento a quei luoghi nei quali le persone over 60 vengono accolte per alcune ore al giorno per svolgere attività di socializzazione e di sostegno nella vita quotidiana. Qui gli anziani vengono aiutati e guidati alla riscoperta delle capacità personali che pensavano perdute, riappropriandosi di un ruolo sociale e di uno scopo nella vita. Ogni attività promossa ha lo scopo di provocare una serie di stimolazioni cognitive ed emotive.

Laboratori occupazionali a Verona

Corsi specificatamente rivolti agli anziani sono organizzati da Arci Formazione: a questo link è possibile trovare tutte le informazioni utili.