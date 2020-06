La pensione di anzianità, nell'ordinamento italiano, è una delle prestazioni previdenziali garantite ai sensi dell'art. 38 della Costituzione ai lavoratori. Il servizio assistenziale è fornito dallo Stato attraverso enti pubblici o istituti come l'Inps o le casse professionali, alle quali per legge è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione. Per poter richiedere la pensione di anzianità bisogna presentare la giusta domanda e la documentazione.

Il patronato Inas (Istituto Nazionale di Assistenza Sociale) si occupa di pratiche previdenziali e socio-assistenziali.

Molti servizi sono gratuiti e puoi chiedere informazioni e assistenza per:

Pensioni: domande di pensione – calcolo della pensione – pensione di inabilità – pensione di invalidità

Congedi di maternità, paternità e parentali

Assegno al nucleo familiare

Controllo della posizione assicurativa, infortuni e malattie professionali

Riconoscimento del danno biologico

Domanda di Naspi

Documenti utili per andare in pensione a Verona

FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE RICHIEDENTE,

STATO CIVILE,

SE CONIUGATO CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE CONIUGE,

DATA MATRIMONIO – SEPARAZIONE –VEDOVANZA,

SE SEPARATO O DIVORZIATO FOTOCOPIA SENTENZA CON OMOLOGA,

CODICE IBAN DEL RICHIEDENTE con indicazione se intestato solo al richiedente o cointestato – se posta anche codice frazionario,

SE VECCHIAIA O PENSIONE ANTICIPATA Q. 100 O PENSIONE ANTICIPA PRECOCI COPIA ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DICHIARANTE E CONIUGE ,

SE PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 COMPILARE ANCHE MODULO AP140 SCARICABILE DAL SITO INPS,

SE ISCRITTO A CASSE DEI LIBERI PROFESSIONISTI: indicare nome della cassa (in base alla cassa saranno eventualmente richieste ulteriori documentazioni),

ATTENZIONE: se il servizio richiede la verifica o rettifica dell’estratto è richiesto un contributo minimo di 24 euro.

Per altre informazioni.

Come presentare la domanda di pensione

direttamente online attraverso il sito istituzionale dell’Inps e solo se in possesso del proprio Pin di accesso;

rivolgendosi a Caf, patronati, commercialisti o altri intermediari autorizzati.

Inoltre il Patronato Inas Cisl è disponibile per la verifica dei requisiti e per una consulenza personalizzata in tutte le sedi di Verona e provincia. Se sei iscritto alla Cisl il servizio è gratuito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarica il volantino per saperne di più