Centri anziani: la mappa completa della provincia di Verona

La perdita del partner dopo una vita passata assieme, l’improvvisa mancanza di autonomia, il bisogno di assistenza per svolgere le comuni attività quotidiane, sono motivi che una persona anziana vive in solitudine. Un modo per combattere la solitudine è unirsi ad un gruppo di persone che condividono gli stessi interessi. ll centro diurno è una struttura semi-residenziale destinata ad accogliere anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti nell'arco della giornata; fornisce un sostegno alle famiglie impegnate nel lavoro di cura, così da permettere agli anziani di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente sociale. I centri per anziani, a differenza delle case di riposo, e delle RSA sono strutture territoriali che si rivolgono ai cittadini per favorire l’incontro sociale e iniziative di tipo culturale e ricreativo. Chiamati anche centri diurni, o centri sociali per anziani, sorgono in vari punti della provincia di Verona e rappresentano un valido strumento di integrazione e aggregazione.

Centri anziani: a Verona

Casa di Riposo Città di Verona Residenza per Anziani: Indirizzo: Via Giovanni Anselmi, 7, 37139 Verona VR, Italia Telefono: +39 045 890 1141

Centro Servizi per Anziani Santa Caterina -Don Carlo Steeb: Indirizzo: Via Don Carlo Steeb, 4, 37122 Verona VR, Italia Telefono: +39 045 808 0810

Istituto Assistenza Anziani Centro Servizi "Don Steeb" "S. Caterina":Indirizzo: Via Don Carlo Steeb, 4, 37122 Verona VR, Italia Telefono: +39 045 808 0810

Istituto Assistenza Anziani - Villa Monga: Indirizzo: Via Sandro Baganzani, 11, 37124 Verona VR, Italia.Telefono: +39 045 808 0111

Centro Servizi Berto Barbarani | Pia Opera Ciccarelli: Indirizzo: Piazzale L.A. Scuro, 12, 37134 Verona VR, Italia. Telefono: +39 045 823 0319