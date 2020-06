Assistenza domiciliare per anziani: informazioni utili per Verona

Attivazione di un servizio a domicilio, in orario diurno, per sostenere l'autonomia e la cura della persona anziana.

Il servizio prevede:

la cura della persona;

la cura e il governo della casa;

il sostegno alla vita quotidiana;

il sostegno alle relazioni familiari e sociali.

Viene attivato nell'ambito di un più ampio progetto di cura della persona e/o del nucleo familiare, pertanto è necessaria la conoscenza e valutazione professionale della situazione di bisogno da parte dell'Assistente Sociale del proprio territorio.

E' previsto il pagamento di un ticket orario variabile in rapporto al reddito dell'anziano e dei familiari in base ai provvedimenti stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale.

A chi interessa:

Il servizio e' rivolto ai cittadini con età minima di 65 anni, residenti nel Comune di Verona, non autonomi nella gestione personale e della casa, con un reddito inferiore ai limiti stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Come: La domanda va presentata all'Assistente Sociale del proprio territorio

Dove: con appuntamento, Centri Sociali Territoriali

