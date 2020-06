Assegno di cura per anziani: chi ne ha diritto

Oggi, l'assegno di cura (base, badante, Alzheimer) ha acquisito la nuova denominazione di Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) e le modalità di assegnazione sono basate su graduatorie per gravità di bisogno assistenziale e tenendo conto della situazione economica familiare.

Cos'è l'assegno di cura per anziani

L'assegno di cura, un contributo economico riconosciuto alle persone non autosufficienti di ogni età col fine di sostenere la permanenza nel proprio domicilio. L'assistenza domiciliare, fornita in orario diurno attraverso interventi adeguati alla cura dell'anziano. Non è presente una normativa nazionale che disciplina l'assegno di cura, ma la regolamentazione è rilasciata alle singole regioni o giunte locali. La Regione Veneto, con la delibera della giunta n°1338/13 ha approvato la riprogrammazione delle prestazioni su domiciliarità e rinnovato le modalità di accesso ai contributi.

L'assegno di cura per anziani: come averne diritto