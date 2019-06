A bardolino una giornata dedicata alla pulizia del lago

Domenica 23 giugno l’associazione e scuola subacquea del lago di Garda Up and Down Diving School effettuerà una pulizia dei fondali antistanti il lungolago F.Lenotti, a Bardolino. Iniziativa con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Sea Shepherd e Moto Club Bardolino.



«Nel fondale del lago si trova di tutto – dice Mirko Ferrarese, presidente di Up and Down Diving School – , plastica, vetro, pneumatici, sedie, tavoli, batterie… Rifiuti che non c’entrano nulla con l’ecosistema naturale e che portano una serie di gravi problemi alla fauna in primo luogo ma non solo… Fino a ritorcersi contro di noi. Il nostro obiettivo, oltre alla pulizia dell’ambiente lacustre, è sensibilizzare la gente sull’importanza della salvaguardia del nostro splendido lago».



Domenica 23 una squadra di sub scenderà in acqua e recupererà i rifiuti che si troveranno sul fondo portandoli a terra, dove un’altra squadra provvederà alla differenziazione e allo smaltimento degli stessi.