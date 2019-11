Gilberto Antonioli a "I venerdì letterari"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

L'Asociazione Culturale La Pianura con il ramo Pianura Cultura e il Comune di Sanguinetto che dà anche il patrocinio insieme alla Regione Veneto, Provincia di Verona, Viviamo la Bassa e il Chiostro dei Poeti organizzano per Venerdì 22 Novembre ore 21 a Sanguinetto interno Ex Convento il secondo appuntamento con i Venerdì Letterari. Ospite l'autore poeta, scrittore e giornalista Gilberto Antonioli che presenterà il suo libro di poesie "Somensa de sogni" libro di poesie in lingua veronese. Relatori oltre all'autore il prof Giuseppe Vaccari, il Dott. Luca Pellicari e l Avv Andrea Sartori.

Al termine momento conviviale offerto dal' Autore a cura della Associazione, l'entrata è libera e gradita. un ringraziamento agli sponsor Fashion Parrucchieri Aestetik di Nogara e Pizza da Luca di Sanguinetto che hanno reso possibile questo evento.

Gallery