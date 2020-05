Open Weeks dell'università di Verona per orientare le future matricole

Per essere al fianco delle studentesse e degli studenti ed aiutarli nella scelta di università e corso di laurea, dal 22 maggio al 15 giugno tornano le Open Weeks dell'università di Verona, giornate dedicate alla scoperta dell'offerta formativa, dei servizi, delle strutture e delle opportunità che offre l'ateneo scaligero.

Per la prima volta, data l'emergenza sanitaria, gli incontri con il corpo docente si svolgeranno in modalità interamente digitale e sarà possibile seguirli online sulla pagina Facebook dedicata all'orientamento. Nelle diverse giornate saranno presentati tutti i corsi di laurea delle diverse aree del sapere.

Il lancio dell’iniziativa è programmato alle 15 di venerdì 22 maggio con l'Open Day Famiglie, evento dedicato a far conoscere la realtà universitaria e l'offerta formativa. Attraverso la voce del rettore, delle delegate e dei delegati sarà possibile scoprire tutti i servizi, le opportunità e le iniziative pensate per le future matricole universitarie. Si potranno ricevere informazioni sull'offerta didattica, che sarà poi approfondita dalle docenti e dai docenti nelle presentazioni dei corsi di studio, anche questi previsti in modalità telematica fino al 15 giugno, sempre alle 17.

«L’università di Verona è pronta a ripartire e ad accogliere le proprie nuove iscritte e iscritti, con un percorso universitario qualificato, integrato con città e territorio e che sia anche trampolino di lancio per i nostri giovani - ha spiegato il rettore Pier Francesco Nocini - L'ateneo, pur nel momento di generale difficoltà che stiamo attraversando, ha colto l'occasione per rilanciare la sfida ed espandere in altre direzioni la qualità della propria offerta e dei propri servizi, partendo proprio dal sostegno concreto a favore delle proprie studentesse e studenti, attuali e futuri, in una prospettiva di apertura, accoglienza ed espansione. L’importanza dell'offerta formativa è da sempre al centro delle linee di sviluppo del nostro ateneo e, per questa ragione, è stata posta la massima attenzione alla analisi dei vari corsi di studio, finalizzata ad ampliare le nostre proposte anche attraverso l’aumento dei corsi ad accesso libero e ampliando il numero di posti per i corsi ad accesso programmato».

IL CALENDARIO DELL'INIZIATIVA. Si inizia approfondendo i corsi di area economica, martedì 26 maggio, per proseguire poi il 27 maggio con l'area giuridica. Mercoledì 3 giugno si potranno scoprire i corsi legati all’area di scienze motorie, mentre venerdì 5 sarà la volta dell'area scienze e ingegneria. Lunedì 8 giugno sarà possibile approfondire i corsi dell'area lettere, arti e comunicazione, martedì 9 quelli legati alla formazione, filosofia e servizio sociale e mercoledì 10 sarà il turno dell'area di lingue e letterature straniere. Lunedì 15 sarà la giornata dedicata all'ambito sanitario, con la possibilità di scoprire i corsi di studio in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, alle 11, mentre alle 17 le Open Weeks si concluderanno con la scoperta dei corsi legati alle professioni sanitarie con lauree triennali. Nel mese di giugno si terranno, inoltre, le Open Weeks dei corsi di laurea magistrale.

SPORTELLO ORIENTAMENTO. I servizi di orientamento, tutti fruibili a distanza, messi a disposizione dell'ateneo per aiutare future matricole a scegliere il corso giusto si compongono anche di uno sportello, a cui si può accedere su appuntamento, per avere un colloquio online di 30 minuti e chiarire così tutti i dubbi, ma anche ricevere informazioni sui corsi di studio e scoprire tutti i servizi e le opportunità offerta dall'università scaligera. Le future matricole potranno confrontarsi direttamente con il personale dell'ufficio orientamento relativamente ai corsi di studio, alle modalità di accesso e dai servizi erogati dall'università. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì, è disponibile nelle fasce orarie: lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Il colloquio si svolgerà impiegando il sistema di videoconferenza Zoom, comodamente installabile su pc o tablet.

COLLOQUI DI COUNSELING. Disponibili in videoconferenza anche i colloqui gratuiti di counselling di orientamento universitario in ingresso: un'opportunità per confrontarsi con un esperto di orientamento e riflettere sulla scelta attraverso un incontro individuale. I colloqui si terranno in modalità telematica tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19, previo appuntamento. Inoltre, si sono appena conclusi i seminari di counselling, ovvero dei seminari tematici online grazie ai quali è stato possibile ricevere consigli su temi come l'automotivazione, le tecniche di memorizzazione, il time management, la gestione dell'ansia, il metodo di studio ed altri importanti contenuti.

A breve partiranno anche le pillole di didattica, una nuova iniziativa costituita da lezione aperte che consentiranno alle future matricole di vedere come si svolge una lezione universitaria. In questo modo sarà possibile seguire le lezioni svolte online dal corpo docente durante questo periodo di emergenza. L'iniziativa è pensata per aiutare gli studenti a scegliere con più consapevolezza il proprio percorso di studi. Studentesse e studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori possono iscriversi individualmente per assistere ad una lezione. Più che verso l'acquisizione di nuovi contenuti, la partecipazione all'iniziativa rappresenta un'opportunità per venire a contatto con il contesto organizzativo e didattico che caratterizzano le lezioni universitarie.