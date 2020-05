Formazione finanziata: percorsi per lavoratrici e libere professioniste

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi finanziati, promossi da Apindustria Confimi Verona, rivolti a donne occupate e libere professioniste. Le lezioni, che si svolgeranno il prossimo autunno nella sede dell’Associazione (in via Albere 21), rientrano nella formazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo. In particolare il bando regionale “Il Veneto delle donne – La Tela” è mirato a fornire alle lavoratrici strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro.

Obiettivi del percorso formativo

Finalità dell’iter formativo sperimentale proposto da Apindustria è accompagnare le donne attraverso l’empowerment e la valorizzazione dei percorsi professionali, avvalendosi di innovativi processi di organizzazione e produzione “intelligenti”, in considerazione dei cambiamenti in atto a livello economico, sociale e produttivo.

Argomenti

Coniugando competenze tecnico-digitali e abilità umanistico-creative, il progetto si focalizza su diverse tematiche, che saranno trattate in momenti di approfondimento in aula e durante laboratori. Le aree degli interventi formativi riguardano: la valorizzazione dei talenti; il cambiamento nelle organizzazioni, nuovi modelli di lavoro agile e smart working; lo scambio di esperienze professionali e la contaminazione intergenerazionale; l’ibridazione delle competenze tecnico-digitali e umanistico-creative; infine la digitalizzazione dei processi in azienda.

Le adesioni sono aperte fino al 25 maggio. Per informazioni: www.apiverona.it.