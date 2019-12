Il regalo che non ti aspetti: questo Natale stupisci con un regalo intelligente

Il countdown alla ricerca del regalo di Natale perfetto è iniziato! Ma sempre più spesso trovare un’idea originale per Natale ci sembra impossibile. Basta non farsi prendere dall’ansia e conservare la calma… In perfetto stile British.

E allora perché non regalare un corso d’inglese?

Un regalo ideale per un amico che ha in programma una vacanza; per i genitori, che adesso hanno finalmente più tempo libero; per un collega che ha una nuova sfida professionale; per un figlio con i suoi viaggi di studio e anche per noi. Un regalo apprezzato anche dai più pigri, che si ripromettono sempre di migliorare il proprio inglese, ma poi trovano puntualmente qualcosa di prioritario da fare.

L'inglese è la seconda lingua più diffusa: ad oggi sono 1,5 miliardi gli studenti di inglese in tutto il mondo ed è la lingua straniera più parlata in Europa, in 19 dei 25 Stati membri in cui non è una lingua ufficiale. È la lingua franca non solo per gli affari transfrontalieri e internazionali, ma anche per il mondo accademico, l'istruzione internazionale, i media internazionali, la diplomazia, le nuove tecnologie e Internet.

Il British Council, l’ente culturale britannico leader internazionale nel campo dell’insegnamento della lingua inglese, ha attivato i corsi per adulti che inizieranno a gennaio, ma sono già acquistabili da dicembre. Che sia per lavoro, studio o interesse culturale, è possibile scegliere il regalo per i tuoi cari in un ampio catalogo: corsi di inglese generale, intensivi o semi-intensivi, disponibili a tutti i livelli, dai principianti ai più avanzati, corsi specifici per la preparazione IELTS o B2 first, C1 advanced, C2 proficiency e ancora corsi su misura per aziende, università e altre organizzazioni.

Come esperti di lingua, gli insegnanti del British Council possono offrire un’esperienza di apprendimento unica, veloce, efficace e coinvolgente che assicurerà reali progressi.

Le iscrizioni ai corsi 2020 sono aperte! Prenota una consulenza, gratuita e non vincolante sul sito www.britishcouncil.it