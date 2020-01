Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

In un'era in cui diventano sempre più importanti le competenze digitali, cosa ci aiuterà a ad aumentare le vendite e a fare la differenza nel rapporto con la clientela? Avrai già sentito parlre di intelligenza emotiva che, oltre ad essere una competenza che ci aiuta a gestire meglio noi stessi e le nostre emozioni, è l'abilità che ci consente di relazionarci in modo empatico con gli altri. Ecco, la differenza che possiamo fare nell'attività a diretto contatto con il pubblico, nella vendita e nella consulenza è di certo il rapporto umano. Ma come dev'essere il rapporto con i potenziali clienti, per farli acquistare, e come gestire al meglio quelli acquisiti?

L'intelligenza emotiva è la competenza che ci aiuta più di tutte in quanto, in assenza di pregiudizi, andiamo a compredere minuziosamente i bisogni della persona in un determinato momento e riusciamo ad acquisire la sua fiducia e a far comprendere il nostro sincero interesse. Se oggigiorno è diventato sempre più difficile far entrare nuovi clienti nella nostra attività, è di fondamentale importanza non perderli. E non possiamo più permetterci di lavorare con i soliti "quattro clienti" o "con gli amici".

Grazie all'intelligenza emotiva riusciamo, inoltre, a gestire al meglio il nostro stato d'animo in fase di presentazione prodotti e/o servizi, di acquisizione e di vendita. Al workshop "Intelligenza emotiva per comunicare e per vendere" potrai conoscere le basi dell'intelligenza emotiva e dell'empatia Ecco cosa tratteremo: -introduzione al'intelligenza emotiva - il linguaggio dei bisogni -come si attivano i nostri stati emotivi -gli ostacoli alla comunicazione e come superarli -come creare un modello comunicativo attraverso l'empatia Alla fine del seminario avrai compreso i punti fondamentali dell'intelligenza emotiva e potrai esercitarti grazie al "modello comunicativo in 4 passi" per apportare l'empatia nei rapporti interpersonali e per vendere di più Il workshop sarà tenuto da Stefano Macrì, autore del libro “Benvenuta felicità!”, Consulente stretegico e Formatore in Scienza del Sé, da Beatrice Vedovi, Positive e Sales Trainer, e da Luca Gandolfi, Counselor Aziendale e Positive Trainer.

I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria su https://intelligenzaemotivaverona.eventbrite.it. Per richieste di pagamento direttamente sul posto, si prega di inviare una mail a info@stefanomacri.com o telefonare al numero: 392 672 6073.