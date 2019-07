WelcomeFuture: una scuola per potenziare e accelerare il successo delle PMI

Una scuola d’alta formazione dedicata all’accelerazione e al successo delle aziende: si tratta di WelcomeFuture, nuovo programma formativo certificato a livello internazionale, promosso da Ass.Im.P., Terzomillennium, IXL Center e Marshall Consulting Group.

L’innovazione incontra qui il saper fare e Massimo Andriolo, Direttore IXL Center Italia, pone come obiettivo per WelcomeFuture quello di formare le aziende in modo che esse imparino a strutturare la propria creatività ed ingegno e sfruttarli per attivare nuove opportunità di business. È un’iniziativa che prevede 3 moduli di Action Learning mirati a creare passione ed urgenza per innovare, a trasferire competenze di innovazione ed a generare nuove opportunità concrete di crescita.

WelcomeFuture vuole accompagnare le aziende nel ragionare e nell’agire in modo innovativo, al fine di sopravvivere in un mondo che è sempre più veloce e complesso. Verranno presentati e condivisi i metodi e gli strumenti dei campioni dell’innovazione, strategie che la rivista Forbes ha inserito nella classifica dei 20 migliori al mondo. La scuola è quindi rivolta a imprenditori, manager, consulenti e professionisti che vogliono accelerare la crescita della propria PMI.

WelcomeFuture è un percorso attentamente studiato, basato su lezioni, workshop, supporto individuale e di gruppo che massimizza l’impatto sulla crescita delle aziende e minimizza l’impatto sulle attività operative. Un comitato di esperti valuterà i progetti sviluppati dalle imprese partecipanti e premierà quelli migliori,assegnando un certificato di innovazione «Master of Innovation», riconosciuto a livello mondiale dal GLOBAL INNOVATION MANAGEMENT INSTITUTE (giminstitute.org).

Il corso inizia a settembre e termina a metà gennaio e si sviluppa in 7 incontri così articolati: il 26/09, il 10/10, il 24/10, il 17/11, il 21/11, il 05/12 dalle 9.00 alle 14.00, e il 17/01 dalle 9.00 alle 12.30. Le lezioni si svolgeranno presso l’agenzia di comunicazione Terzomillennium, via Mirandola 27, 37059 Santa Maria di Zevio (Verona).

Il corso è a numero chiuso e per l’ammissione prevede uno screening delle candidature di un numero limitato di aziende ad alto potenziale innovativo, seguito da un processo di selezione. È previsto uno sconto del 10% applicabile a chi si iscrive entro il 15 Settembre 2019.

La partecipazione può godere di incentivi nella forma del voucher o del credito d’imposta a seconda del settore di appartenenza. C’è la possibilità di verificare l’applicabilità nel caso concreto con le aziende interessate.

Per ulteriori informazioni, costi e modalità di iscrizione, visitare il sito http://www.terzomillennium. net/it/24-Corsi/94-Academy