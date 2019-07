Come si diventa interior designer? Ecco la guida che ti segue passo a passo

L’interior designer è una professione sempre più ambita, da non confondere con quella dell'architetto che progetta e organizza spazi pubblici. Una delle capacità più rilevanti che deve imparare a sviluppare un interior designer è quella di Design Thinking, ovvero imparare a pensare allo spazio come un luogo pratico dove l’uomo vive, non dimenticando però che affianco alla comodità ci deve essere lo stile!

Qual’è il percorso formativo più idoneo per diventare interior designer?

Formazione per diventare Interior designer

Per diventare Interior designer bisogna conseguire la laurea in Architettura e poi una specializzazione post-universitaria in Design d’Interni.Negli ultimi anni sono nati diversi corsi di laurea triennali e scuole di Design come l'IED (l’Istituto europeo del design) con differenti sedi in Italia e all'estero. Il corso dell’IED è riconosciuto dal MIUR ed è uguagliato ai titoli di Laurea di I Livello rilasciati dalle Università.

Le materie di studio approfondite durante il percorso formativo per Interior designer sono:

Storia e teoria dell’architettura moderna, degli interni, del Design e delle Arti attinenti.

Metodologia del Design per l’Architettura d’Interni e per l’Architettura in genere.

Abilità nel Design di oggetti, nozioni di Industrial Design.

Scienze dei materiali costruttivi e di rifinitura.

Relazione tra uomo e spazio con attenzione all’etica ambientale, alle scienze antropometriche ed ergonomiche.

Elementi di costruzione Architettonica e di Statica.

Elementi di progettazione degli impianti tecnologici e della domotica.

Legislazione attuale in materia di progetto, sicurezza, salute e benessere per edifici e interni.

Modellazione 3D

Ovviamente finito il percorso formativo si dovrà seguire uno stage, presso studi e aziende che lavorano nel campo.