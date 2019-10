Cercare lavoro tramite i social e gestire la web identity: ecco l'incontro

C’è tempo fino a mercoledì 30 ottobre per iscriversi all’incontro “Cercare lavoro tramite i social e gestire la propria web identity”. Si tratta del secondo appuntamento gratuito, con iscrizione obbligatoria, promosso dal Servizio Promozione Lavoro in collaborazione con l’ESU, per chi vuole migliorare strategie e conoscenze professionali ed entrare in contatto con concrete opportunità di studio e lavoro.

Il progetto è rivolti a giovani e adulti (tra i 18 e i 35 anni) residenti nel territorio comunale, sia italiani che stranieri. Per iscriversi ai corsi è necessario compilare l’apposito modulo online.

Il laboratorio si terrà giovedì 31 ottobre, dalle 16 alle 18, negli spazi del Servizio Promozione Lavoro, in via Macello, 5. Durante l’incontro saranno forniti gli strumenti pratici per comprendere l’utilizzo strategico dei più comuni social network anche ai fini della ricerca di lavoro. Inoltre, ai partecipanti, sarà illustrato come si costruisce efficacemente un profilo linkedin e come gestire al meglio la propria web reputation ai fini dell’autopromozione professionale.

I prossimi appuntamenti, tutti organizzati dal Servizio Promozione Lavoro in collaborazione con agenzie ed enti specializzati, sono “Strumenti per la mobilità in UE” previsto per giovedì 7 novembre e “Studiare e lavorare in Australia”, in programma giovedì 14 novembre.

L’incontro prevede la partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria, entro i termini indicati sul sito. Saranno accolti fino ad un massimo di 40 partecipanti per appuntamento, selezionati in base alla data di iscrizione. Per i minori, assieme all’iscrizione al corso è necessaria anche apposita autorizzazione, firmata da uno dei genitori.

Il Servizio Promozione Lavoro è a disposizione per informazioni, chiarimenti e indicazioni riguardanti gli incontri e l’iscrizione on-line, telefonando al numero 045.8078782 dal lunedì al venerdì ore 9-13; il martedì e giovedì pomeriggio ore 15-18.