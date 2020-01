ITS Red Academy: al via gli open day dedicati agli studenti delle superiori

Per studenti delle scuole superiori e per le loro famiglie è tempo di guardare al futuro e di scegliere il nuovo percorso formativo post diploma. Per questo docenti e professionisti di ITS Red Academy, sono già al lavoro per presentare il biennio di alta formazione 2020/2022.

ITS Red forma super tecnici nel settore della Bioedillizia, della Green economy, del Risparmio energetico, delle Nanotecnologie e del Marketing per il made in Italy. Il primo Open Day di ITS Red dedicato al corso di Building Manager è in programma, all’Istituto Cangrande della Scala di corso Porta Nuova, martedì 14 gennaio, dalle 15 alle 17. L’architetto e consulente CasaClimaDenise Tegon presenterà il workshop “Ristrutturazione bifamiliare”.

Per il presidente ITS Red Academy, Cristiano Perale: “Il sistema delle costruzioni è in netta ripresa e abbiamo un notevole numero di imprese tra i nostri partner che ricercano figure professionali altamente specializzate per la gestione dei progetti e dei cantieri, soprattutto in loco, ma anche all’estero. È altissima l’attenzione rivolta ai nostri studenti da parte di queste aziende, tanto che abbiamo addirittura ‘liste d’attesa’ per chi si forma con ITS Red”.

ITS Red Academy è il primo ITS in Italia nell’area efficienza energetica, per efficacia dell’offerta e per la capacità dei diplomati di entrare con successo nel mondo del lavoro. A confermarlo la pubblicazione della classifica INDIRE, il monitoraggio del Ministero dell’Istruzione che ogni anno valuta la qualità educativa del Sistema ITS, grazie all’indice di occupabilità degli studenti ITS Red a un anno dal diploma, arrivato all’85%.

Verona:

BUILDING MANAGER (Corso Porta Nuova 66 – ITS Cangrande Della Scala), ENERGY MANAGER (Corso Porta Nuova 66 – ITS Cangrande Della Scala; Via Don Giovanni Minzoni 50 – Istituto Salesiano San Zeno)