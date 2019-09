“Nati per leggere”: ritornano le letture per bambini dai zero ai sei anni

Ritorna a Verona l’appuntamento con: “Nati per leggere”! Il progetto “Nati per leggere” promuove la lettura fin dai primi mesi di vita del bambino. Mezz'ora di storie che raccontano mondi abitati da principi e principesse, maghi e fate, folletti e streghe. Ognuno scoprirà luoghi incantati e potrà seguire personaggi fantastici in mille bellissime avventure.

Perché la lettura precoce:

• rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta

• calma, rassicura, conforta

• crea l’abitudine all’ascolto

• favorisce l’amore e la curiosità per i libri

• accresce il desiderio di imparare a leggere

• favorisce lo sviluppo del linguaggio e il successo scolastico

Calendario

Biblioteca Civica Mercoledì, ore 16:30 (in lingua straniera) Sabato, ore 10:30 P.te Crencano Mercoledì, ore 16:30 S. Massimo Lunedì, ore 16:30 Caprioli B.go Milano Giovedì, ore 16:30 S. Lucia Lunedì, ore 16:30 Golosine Lunedì, ore 16:30 Caliari B.go Roma Venerdì, ore 16:30 Cadidavid Lunedì, ore 16:30 S. Michele Venerdì, ore 16:30 Porto S. Pancrazio Venerdì, ore 16:30 Mondadori B.go Trieste Venerdì, ore 16:30 Montorio Venerdì, ore 16:30 Quinto Mercoledì, ore 16:30

Fonte: Comune di Verona