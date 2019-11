In campo con "Facile ristrutturare" insieme all’associazione calcio Chievo Verona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Facile Ristrutturare è lieta di annunciare un nuovo Match Entertainment in occasione della partita del ChievoVerona/Virtus Entella, che si inserisce in un ​ricco programma multichannel di intrattenimento.

Lunedì 25 Novembre​, ​Facile Ristrutturare, Sleeve Top Sponsor della Lega B per la stagione calcistica 2018/2019 e 2019/2020,​ scende in campo in occasione di ChievoVerona/Virtus Entella con: telone di 18 metri di diametro posizionato a centrocampo ad inizio partita, distribuzione di materiale pubblicitario prima del match e possibilità di prender parte ad un contest molto particolare per vincere premi esclusivi. Nel dettaglio, tifosi e clienti hanno la possibilità di tirare un calcio di rigore, durante l’intervallo, per vincere la maglia da gioco ufficiale dell’Associazione Calcistica ChievoVerona!

Per partecipare al Match Entertainment occorre inviare la candidatura a marketing@chievoverona.it.​ Chi, tra i selezionati, riesce a segnare, riceve subito​ in regalo una maglia da gioco ufficiale dell’Associazione Calcio ChievoVerona! ​Un’esperienza unica che dà l’opportunità agli spettatori di essere parte integrante del gioco, mettersi alla prova e diventare tiratori durante il fine primo tempo di una vera partita di campionato.