Incontro e firma copie dell'album "Ufo" con Zoda alla Feltrinelli di Verona

Domenica 30 giugno 2019, alle ore 18, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, Zoda incontra i fan e firma le copie del suo primo album in studio "Ufo". Acquista il disco alla Feltrinelli di Verona e ritira il pass* che ti darà accesso al firmacopie (*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

"Ufo" , il nuovo disco di Zoda arriva dopo la pubblicazione del singolo “Black Widow” brano che ha segnato l’inizio della collaborazione con la rinata Jive Records, e della traccia “Comete” in duetto con Side Baby. Daniele Sodano è il vero nome di Zoda, classe 1996, lanciato sul web, dove è diventato uno dei massimi esponenti di YouTube in seguito a partecipato ad una serie di MTV e recitato da protagonista nel film “Game Therapy”. Il singolo “Balla”, uscito l’11 Settembre 2018, raggiunge i 10 milioni di stream su Spotify e lo porta all’attenzione delle grandi etichette. A inizio 2019 firma un contratto con la Jive Records (Sony Music Italia).