Venerdì Zic firme le copie del suo "Faceva caldo" alla Feltrinelli di Verona

Alla Feltrinelli di via Quattro Spade a Verona, venerdì 13 luglio alle 18, Zic incontra i fan e firma le copie del suo primo album "Faceva caldo". Acquistando il disco alla Feltrinelli si potrà ritirare il pass che darà accesso al firmacopie.

"Faceva caldo" è l'album di debutto del primo dei ragazzi del talent ''Amici'' ad uscire quest'anno. Lui è Lorenzo Ciolini, nato a Firenze, classe 1997, in arte Zic, e si è fatto notare nella trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5, arrivando fino alla quinta puntata del serale e riscuotendo un ottimo successo con i primi brani in radio, come "Il fantasma del sabato sera", "Perché sono rimasto da solo" e "Capodanno", che gli ha permesso di arrivare fino alla Top 5 di iTunes.