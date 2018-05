Zenato per Cantine Aperte 2018: degustazioni, laboratori del gusto, visite alla Cantina e una mostra fotografica

Degustazioni di vini, assaggi di specialità gastronomiche, laboratori del gusto, visite guidate alla Cantina: un ricco programma organizzato nella Tenuta S. Cristina di Zenato (Strada Santa Cristina, 10 Peschiera del Garda, VR) domenica 27 maggio in occasione di Cantine Aperte 2018, l’evento enoturistico più importante in Italia promosso dal Movimento Turismo del Vino, riservato ai wine lovers e a tutti coloro che amano la bellezza, la passione e la voglia di conoscere più da vicino tutto ciò che sta dietro ad un’etichetta.

“Sono sempre in crescita i turisti in Italia e in particolare nella nostra regione – racconta Nadia Zenato – attratti proprio dall’offerta enogastronomica della nostra terra. L’enoturismo si conferma come una risorsa economica e culturale importante con ampi margini di crescita. E’ per questo che crediamo ed investiamo in iniziative come quella di Cantine Aperte, giunta per noi quest’anno alla 16esima edizione”. Gli ospiti di Zenato potranno sperimentare un viaggio nel luogo da cui nascono il Lugana e i rossi della Valpolicella di Zenato: i filari, la bottaia, la barricaia, le cantine di affinamento, ma anche la passione, l’amore e il rispetto per la natura, l’affinità con realtà improntate all’eccellenza. Accanto ai grandi vini dell’azienda, infatti, i Laboratori del Gusto, curati dal sommelier Marco Scandogliero, sul caviale italiano con Ars Italica Caviar, sulle diverse stagionature dei pregiati salumi piacentini con gli esperti del Salumificio La Rocca, sull’affinamento dei formaggi con Corrado Benedetti e sui dolci con la chef Annamaria Giandonato.

I laboratori sono a numero chiuso (per iscriversi: http://www.zenato.it/iscrizione-cantine-aperte-2018.html) In Tenuta saranno inoltre presenti specialità culinarie territoriali: insieme ai formaggi dalla Lessinia di Corrado Benedetti e ai salumi del Salumificio La Rocca, gli asparagi del Consorzio Valorizzazione dell'Asparago di Verona, il Riso Gran Riserva Riso Gallo, l’Acqua Filette, il Caffè del Doge – Il Caffè di Venezia, il pane Resch&Frisch e, a conclusione, il gelato all’Amarone di GROM. Dalla Biblioteca Capitolare di Verona si trasferirà nella Tenuta S.Cristina la mostra fotografica Nell’oasi della Lugana l’anima di Zenato: un racconto per immagini della terra di Lugana, quel mondo di Catullo e di Petrarca, il piccolo lago del Frassino dalle magiche luci, Peschiera dalle solide mura aperte sul Garda, i vigneti dorati a perdita d’occhio, ad opera del fotografo Francesco Radino, uno degli autori più influenti nel panorama della fotografia contemporanea in Italia.

Per informazioni e prenotazioni: www.zenato.it . tel. 045 7550300 – e-mail: marketing@zenato.it

I Laboratori del Gusto Con abbinamenti curati dal sommelier Marco Scandogliero

ore 11.00 “L’impronta del tempo: le diverse stagionature della Coppa e dello Strolghino piacentini e le annate storiche di Lugana e dei rossi della Valpolicella” con gli esperti del Salumificio La Rocca di Piacenza

In degustazione: Lugana S.Cristina 2015, Lugana S.Cristina 2010, Valpolicella Superiore 2006, Ripassa Valpolicella Superiore Ripasso 2014

Contributo laboratorio: 15 euro

ore 13.00 “L’arte del caviale italiano e la sua storia antica tra acquacoltura, territorio e segreti artigianali” con Ars Italica Caviar

In degustazione: Lugana San Benedetto, Lugana Metodo Classico Brut, Lugana Sansonina fermentazione spontanea “Vigna del Moraro Verde”.

Contributo laboratorio: 15 euro

ore 15.00 “L’arte dell’attesa: i sapori sviluppati dal tempo nella stagionatura e nell’affinamento” con gli esperti di Corrado Benedetti

In degustazione: Lugana Metodo Classico Pas Dosè, Valpolicella Classico Superiore, Cresasso, Amarone della Valpolicella.

Contributo laboratorio: 15 euro

A seguire “Dolce e salato: due facce della stessa medaglia” con la chef Annamaria Giandonato

In degustazione: l’Amarone spillato direttamente dalla botte e il Recioto della Valpolicella.