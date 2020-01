Zanettin con "Bryllantini al polo nord" ospite ai venerdì letterari

Venerdì 24 Gennaio ore 20.45 presso Ex Convento di S. Maria dele Grazie di Sanguinetto, Monica Zanettin presenta un romanzo di narrativa per bambini: “Bryllantini al polo nord” (Giovane Holden edizioni).

Bryllantini è una ragazzina ricca, capricciosa e un po' dispettosa che vive a Parigi, in una lussuosa residenza in compagnia dei genitori e di un maggiordomo. Quando il padre, geologo ambientale, deve recarsi al Polo Nord per una trasferta di lavoro è costretta, controvoglia, a seguirlo e ad abbandonare le luci e i divertimenti parigini. Al suo arrivo nel piccolo e pacifico villaggio di Gruotkenerg, dove resterà ospite in un igloo della famiglia Bantù, incontra altri ragazzi stranieri, tra cui due terribili e simpaticissime sorelle, che come lei sono alloggiati presso famiglie inuit locali. In un ambiente naturale molto diverso dal suo, complice uno stile di vita semplice, Bryllantini, novella Gianburrasca, riuscirà a combinare, come suo solito, diverse marachelle e a essere al centro di divertenti equivoci.

Relatori oltre che l'Autrice Monica Zanettin, ci sarà Paola Mancardi che ha illustrato e curato la grafica del libro.

Gallery