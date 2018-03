Yuri Bashmet con il suo prestigioso complesso I Solisti di Mosca in concerto al Teatro Ristori

Venerdì 9 marzo, al Teatro Ristori, settimo concerto della Stagione Concertistica 2017 – 2018 con una novità assoluta per Verona, che per la prima volta potrà ascoltare il più grande violista di tutti i tempi e, come dice il New York Times “Senza alcun dubbio, uno dei massimi musicisti viventi”, Yuri Bashmet con il suo prestigioso complesso I SOLISTI DI MOSCA, che hanno eseguito più di 1700 concerti in oltre 50 paesi dei 5 continenti. Il programma, che si potrebbe intitolare “L’ARTE DELLA TRASCRIZIONE”, prevede musiche di S. PROKOFIEV, N. PAGANINI e P. I. ČAJKOVSKIJ.

Venerdì 9 marzo, alle ore 20.30, al Teatro Ristori, potremo ascoltare per la prima volta a Verona il più grande violista di tutti i tempi Yuri Bashmet, con il suo complesso I SOLISTI DI MOSCA, in un programma molto stimolante, che si potrebbe intitolare “L’ARTE DELLA TRASCRIZIONE”. Nel primo brano di Sergej PROKOFIEV “Visions fugitives op. 22”, di cui ricorrono i 100 anni dalla prima esecuzione, forse si può provare la stessa sensazione che si ha quando si rileggono le pagine di un vecchio diario in cui si sono appuntati, in maniera disordinata, pensieri, riflessioni, intuizioni che sono balenati per un attimo nella mente.

La bellissima e impervia trascrizione per archi di R. BARSHAI, per la prima volta eseguita a Verona, diventò celebre a seguito dell’incisione diretta dallo stesso BARSHAI con la MOSCOW CHAMBER ORCHESTRA; il programma proseguirà con due brani in cui sarà protagonista YURI BASHMET, vera leggenda della viola, come dice il New York Times “Senza alcun dubbio, uno dei massimi musicisti viventi”: di P. I. ČAJKOVSKIJ il Notturno in re minore per viola e orchestra e di N. PAGANINI il concerto in la minore per viola e orchestra, una trascrizione dal quartetto n. 15 per viola, chitarra e archi. Concluderà la serata uno dei brani più coinvolgenti e appassionati di P. I. ČAJKOVSKIJ: “Souvenir de Florence Op. 70” trascrizione per Orchestra d’archi, a dimostrazione ulteriore dell’altissimo livello artistico del complesso russo.

PROGRAMMA

I SOLISTI DI MOSCA

YURI BASHMET direttore e viola solista

S. Prokofiev: Visions fugitives op. 22 (trascrizione per archi di R. Barshai) – estratti: No 4, 8, 10, 14, 15, 16

P. I. Tchaikovsky: Notturno in re minore per viola e orchestra d’archi

N. Paganini: Concerto in la minore per viola e orchestra d’archi, (trascrizione del Quartetto n. 15)

P. I. Tchaikovsky: Souvenir de Florence Op. 70 trascrizione per Orchestra d’archi

I SOLISTI DI MOSCA

I Solisti di Mosca si sono esibiti la prima volta il 19 maggio 1992 nella Sala Grande del Conservatorio di Mosca e il 21 maggio 1992 alla Salle Pleyel di Parigi, quando Yuri Bashmet si è avvalso dei migliori laureati del Conservatorio Statale di Mosca.

Da quel momento i Solisti di Mosca hanno eseguito più di 1700 concerti in oltre 50 paesi dei 5 continenti esibendosi in alcune tra le più prestigiose sale da concerto del mondo: Carnegie Hall di New York, Musikverein di Vienna, Concertgebouw Amsterdam; Suntory Hall Tokyo, Philharmonie Berlino e Colonia; la Royal Albert Hall e il Barbican Centre di Londra, Tivoli Copenaghen, Cité de la Musique di Parigi e l’Accademia di Santa Cecilia a Roma.

Il repertorio dei Solisti di Mosca è ricco e diversificato: comprende sia capolavori della musica classica sia opere di compositori contemporanei, nonché opere più antiche, eseguite raramente. I programmi musicali dei Solisti di Mosca sono pertanto contrassegnati da interessanti premieres. I Solisti di Mosca hanno lavorato con artisti celebri come Sviatoslav Richter, Gidon Kremer, Mstislav Rostropovich, Sarah Chang, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Shlomo Mintz, Barbara Hendricks, James Galway, Lynn Harrell, Mario Brunello, Steven Isserlis, Boris Berezovsky, Olga Borodina, Jessye Norman, Anna Netrebko, Thomas Quasthoff.

Nel 1994 l’ensemble ha effettuato la prima di molte registrazioni: un CD per la EMI con Gidon Kremer e Mstislav Rostropovich. Nel 1998 i Solisti di Mosca hanno inciso opere di Shostakovich e Brahms per Sony Classical realizzando il ” miglior disco dell’anno” così definito dai critici della rivista Strad e nominato per un Grammy Award. Dopo aver ricevuto una nomination nel 1994, 1998 e nel 2007, l’ensemble ha ottenuto il premio Grammy nel 2008 per la registrazione delle opere di Stravinsky e Prokofiev sull’etichetta ONYX. Un’ulteriore nomination per questo premio è stata nel 2009 per la registrazione di musiche di compositori cinesi e giapponesi.

L’ensemble ha partecipato a numerosi importanti festival musicali tra cui il Festival Rostropovich a Evian, Montreux, Verbier, Sydney, Bath, BBC Promenade presso la Royal Albert Hall di Londra, Prestige de la Music alla Salle Pleyel di Parigi, Sony – Classical presso il Teatro Champs – Elysees, Semaines Musicales en Tours e December Nights Festival di Mosca.

Nell’autunno del 2009 I Solisti di Mosca si sono esibiti in un grande tour della Russia, il primo nella storia del paese, suonando esclusivamente strumenti Stradivari appartenenti alla collezione di Stato.

Il gruppo ha partecipato a numerosi programmi televisivi in Russia e all’estero. I loro concerti sono stati trasmessi in molte occasioni dalle principali emittenti televisive mondiali, tra cui BBC, Radio Bavarese, Radio France e NHK.

Nel 2017, I Solisti di Mosca celebreranno il loro 25° anniversario con un tour mondiale con oltre 80 concerti in tutto il mondo tra questi New York, Toronto, Los Angeles, Tokyo, Pechino, Shanghai, Berlino, Roma, Milano, Varsavia, Helsinki, Londra, Ginevra, Washigton, Mosca, St Petersburg e Minsk.

YURI BASHMET direttore e viola solista

“Senza alcun dubbio, uno dei massimi musicisti viventi” (The Times).

Nato nel 1953 a Rostov sul Don in Russia, Bashmet ha studiato al Conservatorio di Mosca prima con Vadim Borisovsky – il violista del Quartetto Beethoven – ed in seguito con Fedor Druzhinin. Nel 1976 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Monaco; di qui prenderà l’avvio la sua strepitosa carriera internazionale, propiziata da una prodigiosa sonorità, da un magistrale dominio dell’arco e da un’eccezionale sensibilità. Egli ha ispirato molti compositori che hanno scritto per lui nuove composizioni che sono andate ad incrementare il repertorio per viola. Molto stretta e produttiva è stata la collaborazione con il compositore Alfred Schnitke il cui Concerto per Viola, scritto per Bashmet, è stato eseguito per la prima volta al Concertgebouw di Amsterdam nel 1986 e successivamente registrato con la London Symphony Orchestra e Rostropovich. Nel settembre del 1990 Bashmet ha eseguito in prima mondiale il concerto per viola (scritto per lui) dal compositore georgiano Giya Kancheli al Festival di Berlino. Ha suonato con Mstislav Rostropovich e Gidon Kremer il “Triplo Concerto” scritto per loro da Alfred Schnittke. Parallelamente alla sua attività solistica, Bashmet dirige l’orchestra, da lui fondata nel 1992, i Solisti di Mosca che, attraverso tournées e dischi, ha già raggiunto una grande notorietà internazionale. I musicisti con i quali si è esibito Yuri Bashmet includono Svyatoslav Rikhter, Mstislav Rostropovich, Isaac Stern, Gidon Kremer, Marta Algerikh, Oleg Kagan, Natalia Gutman, Viktor Tretiakov, Rafael Kubelik, Seiji Osawa, Valery Gergiev, Gennady Rozhdestvensky, Colin Davies, John Eliot Gardiner , Yehudi Menuhin, Charles Dutoit, Neville Merriner, Paul Sacher, Michael Tilson Thomas, Kurt Masur, Bernard Haitink, Kent Nagano, Simon Rattle, Yuri Temirkanov e Nikolaus Harnoncourt per citarne solo alcuni. Grande attenzione ha suscitato il suo concerto “Musicians for Armenia” al Barbican di Londra (1988) e teletrasmesso in 16 nazioni. Nel 1990, in occasione del London Week-end Television del South Bank Show, è stato il musicista che ha suscitato maggiore attenzione. Il repertorio comprende musica da vari stili ed epoche. Molti compositori contemporanei hanno dedicato opere o scritti appositamente per lui. Questi includono Schnittke’s concerto, Monologo e Concerto per Tre (dedicato a Mstislav Rostropovich, Yuri Bashmet e Gidon Kremer), concerti dal Gubaidulina, Аlexander Tchaikovsky, Barkauskas, Eshpai e Ruders, Golovin’s Sonata Breve, Raskatov’s sonata per viola e Kancheli’s Liturgia e Styx.

Nel 1988 ha fatto il suo debutto in Nord America dove ha ottenuto grande successo al Festival di Boston “Making Music Together”. È tornato negli USA nel 1990 come solista con la Moscow Philharmonic Orchestra. Successivamente si è esibito con la Boston Symphony Orchestra diretta da Rozhdestvenskij e con la Chicago Symphony diretta da Gergiev. Bashmet ha preso parte nel 1990, suonando come solista con la Filarmonica di Berlino, al concerto di San Silvestro. Si è inoltre esibito con la Los Angeles Philharmonic, The Philharmonia, la Bayerische Rundfunk, la Birmingham Symphony, la Toronto Symphony Orchestra (nel tour europeo) e al Festival di Edimburgo. Ha effettuato tournées in Austria, Germania, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Francia e Italia con i Solisti di Mosca. Bashmet ha inciso per diverse etichette (quali RCA, EMI, JVC e Melodija) non solo in duo con Muntjan o con i Solisti di Mosca, ma anche con altri eccezionali artisti (Rostropovich, Kremer, Kagan etc.). Dal 1986 al 2016 è stato docente presso l’Accademia Chigiana di Siena. Nel gennaio 1992 e poi ancora nel gennaio 1994 ha ottenuto il riconoscimento quale “migliore strumentista dell’anno” in occasione dei Classical Musical Awards. Nell’aprile del 1995 ha ricevuto il prestigioso premio internazionale della Fondazione Sonings per la musica a Copenhagen. Dal 1997 è direttore artistico del Festival Internazionale “Elba Isola Musicale d’Europa”. Il giorno 25 ottobre 2000 è stato insignito del titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. A partire dal gennaio 2003 Yurij Bashmet ricopre l’incarico di Direttore Principale ed Artistico dell’Orchestra Sinfonica “Nuova Russia”. È direttore artistico al Winter Arts Festival a Soci, del Festival December Nights, di festival a Minsk, Yaroslavl e molti altri. Artista del popolo dell’URSS e della Russia.