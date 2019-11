"Yoga in the lab", in via Albere a Verona il benessere in pausa pranzo

L’antica disciplina indiana ti accompagna in un momento personale di benessere psico-fisico. Un’ora di yoga in pausa pranzo per rigenerarti e tornare alla tua giornata intensa, al clima aziendale, più in forma di prima. Nelle nostre giornate siamo attivi ed efficienti: abbiamo bisogno di momenti per riequilibrarci e proteggerci da un eccesso di stress che riduce le nostre difese immunitarie e ci rende irritabili.

Immergiti in uno spazio-tempo zen benefico anche per sviluppare l’attitudine all’osservazione e all’ascolto, molto utile per comprendere le situazioni, mettere ordine in scenari complessi, ottimizzare gli sforzi, amplificare intuizione e riflessione. Entra in VianiLab per respirare il valore dello star bene insieme, è bello il senso di comunità che si sviluppa qui con la cura delle relazioni tra le persone

Appuntamento lunedì 11 novembre 2019 alle ore 13.15.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Prenotazioni: easygreenverona@gmail.com - Tel. 347 894 38 35.

Il corso è tenuto da insegnante qualificata ed esperta. Prima lezione gratuita promossa dall’associazione Easy Green nell’ambito del progetto Via Albere Verona.

Web: http://www.viaalbereverona.com