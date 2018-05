Lo Yacht Club Verona ospite della temporary gallery Terrazza Bar al Ponte

Lo Yacht Club Verona vuole ringraziare la città di Verona per l’affetto ed il sostegno ricevuto in 43 anni di attività, allestendo una mostra di stampe originali dedicata al più antico trofeo sportivo del mondo.

Lo spazio per l’allestimento è stato gentilmente messo a disposizione dalla Terrazza Bar al Ponte, luogo incantevole che racchiude lo spirito, l’ospitalità e la tradizione di una città, dove la passione per lo sport è antica almeno quanto l’Adige che scorre sotto la magnifica terrazza con vista. Le stampe esposte sono parte di una grande collezione (la più importante d’Italia), visibile pubblicamente nella sede sociale del Club.

Presidente YC Verona, Claudio Perina: «Ricordo i consorzi Italiani che hanno partecipato alle precedenti edizioni della Coppa America: Azzurra, Il Moro di Venezia, Italia, +39, Mascalzone Latino, Luna Rossa. Questa è l’America’s Cup, l’unica regata al mondo dove il secondo conta come l’ultimo.

E’ soprattutto la difficoltà di vincere che la rende ciò che è; anche non vincere fa parte di quel processo di apprendimento che porta poi al successo: si perde quando viene meno il coraggio di tornare, è l’essenza stessa della vita.

Voglio ringraziare i soci fondatori, il Consiglio direttivo, tutti i soci e simpatizzanti, ma anche la Federazione Italiana Vela, la 14° zona FIV, Luna Rossa Challenge, CONI Verona, le Amministrazioni comunali, l’assessorato allo Sport di Verona ed il personale dell’ufficio Sport e Manifestazioni per il sostegno ricevuto in tutti questi anni di iniziative per avvicinare la città al mare, al lago ed allo sport della vela.

Non da ultimo, ricordo il nostro impegno per la salvaguardia dell’ambiente marino evidenziando la nuova campagna 2018-2019 in difesa della natura. “ Il mare è il tuo mondo, difendilo”».

L’allestimento sarà visibile dal 28 maggio e per tutto il periodo estivo 2018.