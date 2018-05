A Verona il corso "Wset level 2 award in wines and spirits"

CORSO SUL VINO IN LINGUA INGLESE - Questo corso oltre a fornire una panoramica sulle regioni che producono vino di varie tipologie in tutto il mondo, offre anche un’introduzione al mondo dei distillati. Inoltre una parte è dedicata alla terminologia utilizzata sulle etichette dei vini. L’ approccio sistematico alla degustazione di un vino studiato nel corso di primo livello, in questo corso diventa più dettagliato. Scopo di questo “cammino” è di arrivare all’approccio utilizzato nel Diploma WSET.

Chi può partecipare?

Il corso viene erogato in lingua inglese ed è rivolto sia agli appassionati di vino, sia a chi già lavora nel mondo del vino.

Programma del corso

- Tecniche di produzione del vino

- Varietà principali di uve bianche e nere:

- Principali regioni produttrici di vino nel mondo

- Vini frizzanti

- Vini dolci e vini liquorosi

- Introduzione ai distillati

- La terminogia delle etichette

- L’approccio sistematico alla degustazione di vini WSET Livello 2

- Esame finale

Durante il corso verranno degustati vini proveniente dalle principali regioni vinicole di tutto il mondo.

Esame finale

Per conseguire il certificato gli studenti a fine corso dovranno superare un test a risposta multipla di 50 domande (minimo richiesto 55% per passare l’esame), oltre alla produzione di un portfolio di appunti di degustazione durante le ore di lezione.

I test verranno spediti e corretti dal WSET di Londra.

Gallery