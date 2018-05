Wset level 1 Award in Wines, il 26 maggio a Verona

CORSO SUL VINO IN LINGUA INGLESE - Dal 1969 oltre mezzo milione di studenti in tutto il mondo hanno scelto un corso WSET. Il “WSET Level 1 Award in Wines” fornisce un’introduzione ai principali tipi di vino, le competenze per conservare e servire il vino e introduce l’approccio sistematico alla degustazione del vino WSET che diventerà sempre più dettagliato nei livelli successivi. Durante la giornata verranno degustati diversi vini e gli studenti parteciperanno a diversi esercizi sull’abbinamento cibo-vino.

Chi può partecipare? Il WSET Level 1 Award in Wines viene erogato in lingua inglese ed è rivolto sia agli appassionati di vino che ai neofiti ma anche a chi già lavora nella ristorazione o nella vendita e vuole acquisire una conoscenza di base sul vino in inglese.

Programma del corso

- Tipologie vino

- Introduzione all’approccio sistematico WSET di livello 1 per la degustazione del vino

- Varietà di uve più comuni utilizzate

- Come servire il vino

- Il vino in relazione alla società

- Abbinamento cibo e vino

- Esame finale

Per conseguire il certificato “WSET Level 1 Award in Wines” gli studenti a fine corso dovranno superare un test a risposta multipla di 30 domande in 45 minuti (minimo richiesto 70% per passare l’esame), oltre alla produzione di un portfolio di appunti di degustazione durante le ore di lezione. I test verranno spediti e corretti dal WSET di Londra.