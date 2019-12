Workshop di jazz e musical theatre con Valentina Dolci

Un week end all'insegna del jazz e musical theatre con Valentina Dolci. Sabato 4 e domenica 5 gennaio 2020, lezioni di livello intermedio e di livello avanzato.

Valentina Dolci: ballerina, coreografa ed insegnante originaria di Verona si trasferisce a Londra nel 2007 dove consegue la laurea in Jazz e Musical Theatre presso la St . Martins University e il diploma di Dance and Theatre presso il London Studio Centre. La sua carriera professionale inizia nel 2009 divenendo membro stabile della UK's premier Jazz Theatre Company - Body Of People (BOP) sotto la direzione artistica dei due fondatori, la Coreografa Dollie Henry ed il Compositore e Musicista Paul Jenkins. Diventa in breve tempo Solista ed Assistente della compagnia. Con BOP, Valentina prende parte a numerosi Tour in Inghilterra: Footprints in Jazz, Touches of Miles, Up Close and Personal, One Dance Uk, Chris Standring Concert, Let's Dance and Move It; inoltre assiste la Compagnia in Workshops e Jazz Masterclasses nazionali ed internazionali. Entra in contatto con diversi coreografi e direttori artistici come Michelle Queen, Rachel Kay, Kerry Powell, Gary Lloyd, David Leighton, Sean Parkins, Paul Roberts, Adam Murray, Matthew Paul Dewitt and Ben Goddard. Lavora anche in televisione affiancando artisti come Diversity, e Rick Astley. Coreografa dei due Musicals Off West End, Hot Stuff e Roll Over Beethoven. Nel 2015 coreografa il video musicale Accendo degli Intruso ed una sezione dello Show di Natale della Bodywork Dance Company in Cambridge.

Attualmente, Valentina, oltre a ricoprire il ruolo di Leader della SID Jazz Co presso la RAD, lavora come docente e coreografa presso la London Studio Centre ed il Millenium performing arts di Londra. Nel novembre 2017, dirige e coreografa il suo spettacolo WOMAN presso l'Artsdepot Theatre, registrando il tutto esaurito. E' coreografa per il MoveIt dance festival di Londra ed è Giudice per competizioni di danza nazionali ed internazionali, da poco è entrata a far parte del team dei giudici di DANCE WORLD COMPETITION. Tutt'ora Valentina lavora come insegnante e coreografa in alcuni tra i più prestigiosi college e teatri inglesi, continuando la sua carriera come ballerina e solista.

Orari

Sabato 4 gennaio: - 14.30 - 16 Jazz Intermedio

16.15 - 18.15 Jazz Avanzato

18.15 - 19.30 Musical Theatre

Domenica 5 Gennaio: - 9.30 - 11 Jazz Intermedio

11 - 13 Jazz Avanzato

13 - 14.15 Musical Theatre

Informazioni e contatti

Costi a week-end

1. solo Lezione Jazz: 45 euro

2. solo lezione Musical Theatre: 45 euro

3. pacchetto lezione Jazz + Musical Theatre: 60 euro

I prezzi si intendono esclusa la quota associativa di 15 euro



Informazioni e Iscrizioni: labdanzverona@gmail.com, tel. 3347825686.