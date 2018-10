Workshop di american cursive handwriting

L’american cursive handwriting o corsivo americano è uno stile calligrafico monolinea (senza spessori) adatto alla scrittura quotidiana, grazie alla sua rapidità di esecuzione e alla possibilità di realizzarlo con normali penne stilografiche o gel. Si presta anche a interpretazioni originali e può essere incorporato in creazioni grafiche con un tocco contemporaneo. Le origini dell’american cursive handwriting risalgono alla fine del 1800, quando nasce negli USA come evoluzione semplificata dello stile Spencerian adatta al lavoro degli impiegati d’ufficio. Viene tuttora insegnato nelle scuole americane in una forma moderna.

È ideale per muovere i primi passi nel mondo della calligrafia, per migliorare la propria scrittura quotidiana e per riuscire a scrivere a mano in modo elegante e con stile. È anche propedeutico allo stile Spencerian. Durante il corso verranno illustrate le tecniche di base e la costruzione delle lettere minuscole e maiuscole, per poi affrontare la scrittura di un testo completo.



Valentina Rota è calligrafa e Illustratrice. Ha studiato pittura all’Accademia Clementina di Bologna e illustrazione alla Scuola del Fumetto di Milano. Nel 2010 l’incontro con la Calligrafia. Ed è colpo di fulmine. Studia la penna larga con i calligrafi dell’ACI Anna Ronchi, Giovanni De Faccio e Luca Barcellona, per avvicinarsi poi alla punta sottile con la Master Penwoman Barbara Calzolari. Attualmente si sta specializzando nello stile calligrafico Spencerian con i Master Penmen Barbara Calzolari e Michael Sull.

