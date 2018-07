Wine2Wine, a Verona uno dei più importanti Forum sul business del vino in Italia

LE REGISTRAZIONI SONO APERTE! SCONTO EARLY BIRD DEL 50% FINO AL 31 AGOSTO 2018 - Wine2Wine, giunto alla sua quinta edizione, si terrà il 26 e il 27 novembre a Verona. Il Forum si sviluppa in due giornate con un ricco programma di seminari e laboratori, rientranti in specifiche aree tematiche che spaziano dal digital marketing all’export, dalla distribuzione alle nuove tecnologie. Organizzato per la prima volta nel 2014, nel corso di questi 5 anni wine2wine è diventato uno dei più importanti Forum sul business del vino in Italia e punto di riferimento per professionisti del settore desiderosi di sviluppare al meglio la propria attività in tutto il mondo.

L’anno scorso l’evento ha registrato oltre 1500 presenze di professionisti di settore (produttori, buyers, importatori, export e marketing manager, sommelier ed enologi, giornalisti per citarne alcuni); il programma si è articolato in 70 tra seminari e workshop, tenuti da oltre 100 relatori italiani e stranieri, selezionati tra professionisti esperti nei temi di competenza.



Obiettivo di wine2wine è quello di offrire a professionisti del mondo del vino l’opportunità di incontrarsi e scambiare idee e punti di vista su un mercato del vino in continua evoluzione oltre che acquisire conoscenze più approfondite e concrete attraverso laboratori e seminari tenuti dal alcune delle menti più brillanti provenienti dall’Italia e dall’estero.



L’edizione di quest’anno comprenderà una combinazione di seminari con un nuovo format di 45 minuti, laboratori pratici (#wine2winelabs) ed incontri b2b. Il tutto consultabile in una nuova versione della wine2wine App interamente dedicata all’evento, dove i membri della wine2wine community potranno interagire, porre domande, e scambiare idee.



Ad oggi, abbiamo già confermato la partecipazione di professionisti di alto profilo quali Margareth Henriquez, CEO di Krug Champagne, e Shenghan Whang (aka Lady Penguin), top influencer cinese.



Per maggiori informazioni, scrivi a info@wine2wine.net e visita il sito www.wine2wine.net