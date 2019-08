Wine walking tours in italiano e inglese nelle terre del Soave

Le guide di equipENatura, in collaborazione con l'Azienda Agricola Ca' Rugate e Strada Del Vino Soave organizzano dei tour guidati con degustazione di vino, salumi e formaggi. Prima della degustazione i partecipanti avranno l’occasione di partecipare alla visita all'Enomuseo e alla cantina dell'azienda (http://www.carugate.it/visita-in-cantina)!

QUANDO? mercoledì e venerdi dalle 09.00 alle 12.30 previa prenotazione (entro le 14.00 del giorno precedente).

DOVE? ritrovo ore 08.45 presso Piazza Foro Boario - Soave

COSA?

camminata guidata con guida ambientale escursionistica

degustazione di 4 vini

degustazione di formaggi e salumi

visita guidata all'enomuseo e alla cantina

PREZZO: 30 euro a persona

Il programma della giornata

Ore 08.45 ritrovo presso piazza Foro Boario di Soave dove la nostra guida vi illustrerà il programma della mattinata.

inizio di facile camminata sulle colline del Soave durante la quale a guida vi parlerà di cultura, natura, paesaggio agrario, tradizioni popolari e tanto altro ancora!

Rientro presso il punto di partenza

trasferimento con mezzi proprio presso l'Azienda Agricola Cà Rugate (10 minuti)

visita guidata all'enomuseo e alla cantina

degustazione di vini

degustazione di formaggi e salumi

Ore 12.30 conclusione della giornata

PREZZO ESCURSIONE, DEGUSTAZIONE E VISITA GUIDATA ALL'ENOMUSEO E CANTINA: 30 euro a persona

Compresi nel prezzo:

l’accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013),

assicurazione durante l’accompagnamento,

visita guidata enomuseo e cantina (Azienda Agricola)

degustazione di vino & formaggio (Azienda Agricola)

Numero minimo di partecipanti: 4

In caso di maltempo non verranno effettuate le escursioni.

Informazioni e contatti

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE ENTRO LE 14 DEL GIORNO PRECEDENTE L'USCITA. PRENOTAZIONI: http://web4.deskline.net/soave/it/addservices/list



Tel: +39 3403281258 Francesco (preferibilmente SMS o What’sApp)



BIGLIETTI: Wine Walking Tour http://web4.deskline.net/soave/it/addservices/list



WINE WALKING TOURS - If you like the idea of a wine tasting holiday, and enjoy walking as well, our wine tour could be an ideal choice. Experience the best that Soave Wine Country has to offer on a guided wine and food pairing walking tour of charming Soave’s territory. Working with local wineries,the guides of equipENAtura organize guided tours with tasting of wine and local products. The tour ends with guided wine tasting in the Ca' Rugate wine shop, to let you appreciate with greater awareness the outcome of this scrupulous work, meticulously and conscientiously carried out.



When? From august to semptember - on Wednesday and Friday from 09.00 to 12.30



Tour program:

08.45 am meeting at piazza Foro Boario, 1- Soave

09.00 easy guided tour on Soave’s hills

10.45 return to the starting point, transfer by own means to winery Azienda Agricola Cà Rugate (10 minutes)

11.00 start of guided tour in the winery and in the wine musem, wine tasting

12.30 am end of the tour

At the end of the tasting, customers will have the chance to purchase products from the wine shop.

PRICE: 30 euro per person (free for children under 18)



The minimum number of participants is: 4 adults.

In case of bad weather the hike will not take place.



Booking time: until 2.00 pm of the previous day at http://web4.deskline.net/soave/it/package/list



Tour’s info: Guida Ambientale Escursionistica di equipENAtura Francesco +39 3403281258



Languages: Tours and tastings are held in Italian and English.

