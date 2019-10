Wine Theatre: una giornata di incontro con i produttori della Guida Slow Wine

Top Travel Team Verona e Vipcellar Guida Enologica organizzano una giornata di incontro con i produttori della Guida Slow Wine delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia Romagna. L'evento si terrà nella sala congressi di Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & SPA (Ospedaletto di Pescantina) domenica 27 Ottobre, dalle 10 alle 18.

Sarà presente una rappresentanza di Slow Food Editore con la nuova Guida Slow Wine 2020, in vendita a prezzo scontato per i partecipanti all’evento. Saranno presenti i rappresentanti di due “Strade del vino” per raccontare agli ospiti le peculiarità enogastronomiche ed artistiche, oltre che naturalistiche, dei loro percorsi.

Parteciperanno alla giornata gli Editori di riviste specializzate del settore enogastronomico e i produttori di prodotti italiani che esporranno in degustazione, con possibilità di vendita, le loro specialità per accompagnare al meglio le degustazioni in sala.

Informazioni e contatti

Acquista il tuo biglietto online: 16 euro

Biglietti acquistabili in loco: 20 euro (15 euro per i soci Slow Food e Associazioni dei Sommelier).

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wine-theatre