Oltre 50 grandi artisti sul palco dell'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2019

Torna a Verona l'appuntamento dell'estate con i "Wind Music Awards" e le grandi stelle della musica italiana e internazionale. Due serate speciali, il 4 e 5 giugno 2019, in compagnia delle grandi stelle della musica che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici e live.

Saranno oltre cinquanta gli artisti che per questa tredicesima edizione del Premio si alterneranno nella due giorni, esibendosi con le loro hit, sul prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Arrivano in Arena i Music Award 2019, ecco gli artisti che si esibiranno:

Irama

Achille Lauro

Alessandra Amoroso

Anna Tatangelo

Annalisa

Antonello Venditti

Baby K

Biondo

Boomdabash

Dark Polo Gang

Elisa

Emiskilla

Enrico Nigiotti

Ermal Meta

Mahmood

Mengoni

Fabrizio Moro

Francesco Renga

Feed De Palma

Fiorella Mannoia

Gazzelle

Gigi D’Alessio

Giusy Ferreri

Gue Pequeno

JAx

Laura Pausini & Biagio Antonacci

Levante

Ligabue

Loredana Berté

Luchè

Maneskin

Mika

Modà

Negrita

Nek

Paola Turci

Raf & Tozzi

Ron

Salmo

Takagi & Ketra

The Giornalisti

Il Volo

Sfera Ebbasta

(fonte foto Facebook Wind Music Awards)