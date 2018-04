Will Hunt batterista degli Evanescence in concerto a Verona

Il batterista del gruppo gothic metal statunitense Evanescence (anche con White Noise Owl e per tre anni nella band di Vasco Rossi) torna in Italia per un nuovo tour nei club durante il quale, come nel precedente, sarà accompagnato da una serie di rock band trascinanti. Gli show sono incentrati su una serie di indimenticabili hit rock: da Nirvana, Foo fighters a Whitesnake, AC/DC, Van Halen e molti altri, la scaletta non dà tregua.

A Verona, da Musical Box, Will terrà una clinic di batteria.



Le date del tour: 24 aprile Cazzago Brescia, Rockout; 25 aprile Bologna, Bravo Caffè; 26 aprile Verona, Musical Box (clinic); 27 aprile Cermenate Como, Black Horse; 28 aprile Milano, The Boss; 29 aprile Ranica Bergamo, Druso; 30 aprile Bellinzona, Peter Pan. 3 maggio Lignano (UD) Shaker; 4 maggio Azzano (PN), Biasin Concert Hall; 5 maggio S. Vendemiano (TV), Micasa.



Nato in Florida il 5 settembre 1971, Will è una miscela di energia e carisma che trascina e affascina. Ha suonato live e in studio con molte band internazionali, soprattutto nella scena rock/nu metal, e attualmente con Evanescence. Ha collaborato, tra gli altri, con Zakk Wylde, Black Label Society, dopo aver suonato con Static-X, Mötley Crüe, di recente con Vasco Rossi, fino al suo ultimo progetto White Noise Owl, una band formata da componenti di gruppi culto della scena alternative rock americana come Black Label Society, Lo-Pro e Snot.