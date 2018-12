Allestita presso la Biblioteca Civica la mostra fotografica "Wiki Loves Veneto 2018"

L'esposizione allestita presso la Biblioteca Civica di Verona dal 7 al 15 dicembre, raccoglie le 15 foto migliori del concorso Wiki Loves Monuments, edizione regionale del Veneto 2018. Le immagini sono state scelte tra oltre 1390 scatti, pubblicati su Wikimedia Commons con licenza libera da oltre 70 fotografi sul sito Wikimedia Commons nel mese di settembre 2018.

Questo ritratto collettivo del patrimonio monumentale e naturalistico del territorio è reso possibile grazie alla collaborazione di 50 comuni veneti e altre istituzioni, che hanno finora aderito al concorso annuale, “liberando” i propri monumenti e ai circoli fotografici aderenti alla FIAF. La Provincia di Verona (rispetto alle altre province del Veneto) è stata quest'anno quella con più comuni aderenti (12) e con più monumenti concessi (263, inclusi gli alberi monumentali). Oltre 100 di questi monumenti sono quelli concessi dal Comune di Verona, che diventa quindi uno dei comuni italiani che hanno dato più sostegno al concorso.

La mostra è realizzata e promossa da Wikimedia Italia – associazione per la diffusione della conoscenza libera - in collaborazione con il Comune di Verona e con il patrocinio del Circolo Fotografico Veronese. Il Comune di Caorle ha offerto un premio speciale. La comunità degli utenti di Wikipedia e Wikimedia Commons collabora selezionando le immagini più adatte per arricchire le voci dell’enciclopedia libera Wikipedia.

Il concorso è infatti uno strumento partecipativo per valorizzare il patrimonio culturale e per veicolare l’importanza della libertà di panorama, cioè la possibilità per tutti di fotografare e condividere liberamente e senza vincoli le opere d’arte e d'architettura visibili dal suolo pubblico, libertà non ancora pienamente riconosciuta in Italia.

