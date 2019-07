Welcomefuture presenta il corso per Pmi: Innovare, investire e crescere

Innovare, investire, individuare opportunità di crescita. Terzomillennium, Ass.im.p., IXL Center e Marshall Consulting Group promuovono WelcomeFuture, una scuola di alta formazione per imprenditori, manager, consulenti e professionisti che vogliono apportare innovazione nella propria PMI.

Durata del corso

Il corso, che inizierà a Settembre e terminerà a metà Gennaio, avrà luogo presso la sede di Terzomillennium (via Mirandola 27, 37059 Santa Maria di Zevio, Verona). Sono previste 7 lezioni:

il 26/09, il 10/10, il 24/10, il 17/11, il 21/11, il 05/12 nell’orario 9 - 14;

il 17/01 nell’orario 9 - 12.30.

Il programma

Sono previsti 3 moduli di Action Learning:

1. Creare passione ed urgenza per innovare

• Spiegare perché innovare è vitale

• Spiegare quali nuovi trend influenzeranno il nostro futuro

• Spiegare cosa hanno in comune le idee di successo

• Spiegare i segreti dei «campioni dell’innovazione»

2. Trasferire competenze di innovazione

• Capire perché, dove e quanto innovare

• Capire come generare, strutturare e valorizzare nuove opportunità

• Capire come accelerare la diffusione di nuove idee e misurarne i risultati generati

3. Generare nuove opportunità concrete di crescita

• Applicare competenze, metodi e strumenti appresi per identificare nuove opportunità sia per ogni singola PMI che di gruppo, strutturandole in concetti, valorizzandole e avvicinandole più possibile alla commercializzazione.

All’interno del programma sarà svolto un progetto articolato in gruppi di lavoro e un comitato di esperti valuterà i concetti, assegnando all’azienda migliore un prestigioso certificato di «Master of Innovation» riconosciuto a livello mondiale da Global Innovation Management Institute (giminstitute.org).



La partecipazione può godere di incentivi nella forma del voucher o del credito d’imposta a seconda del settore di appartenenza. C’è la possibilità di verificare l’applicabilità nel caso concreto con le aziende interessate.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni, costi e modalità di iscrizione, visita il sito http://bit.ly/2Ro6cC6.