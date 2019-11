Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'8 all'11 novembre 2019

Tanti gli appuntamenti durante questo nuovo weekend veronese: in città dal 7 all'11 novembre si terrà a Veronafiere la grande manifestazione "Fieracavalli" che quest'anno è giunta alla sua 121esima edizione. Da non perdere inoltre nella giornata di venerdì le visite guidate gratuite alla scoperta dei tesori nascosti di Palazzo Barbieri.

Sempre venerdì a Legnago si segnala il nuovo evento promosso da "Veneto spettacoli di mistero" che questa volta vedrà protagonista l'affascinante storia di "Teresina, la santa murata". Prosegue inoltre fino all'11 novembre la Festa patronale di San Martino Buon Albergo con numerosi eventi speciali in programma e imperdibili stand enogastronomici.

A Bussolengo presso il Flover Garden Center si respira già aria di feste natalizie, grazie al fantastico "Villagio di Natale" che è possibile visitare in tutta la sua amplissima superficie di ben 15mila metri quadrati. A San Giovanni Lupatoto da non perdere invece il Mercato di Forte dei Marmi che, sempre nel weekend, toccherà anche le località veronesi di Zevio e Legnago.

Da segnalare inoltre a Valeggio sul Mincio l'ultimo giorno di apertura per il Parco Giardino Sigurtà con i suoi fantastici colori autunnali e due speciali visite guidate in programma domenica 10 novembre. Infine, assolutamente da non perdere la grande "Fiera del bollito con la Pearà" che inaugura il 7 e proseguirà fino al 24 novembre al Palariso di Isola della Scala.

Fino al 10 novembre va in scena al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "L'onore perduto di Katharina Blum". Venerdì sera, invece, presso Modus sarà protagonista l'attore Danio Manfredini con "Divine".

Al Teatro Camploy, sabato e domenica, per la rassegna di teatro amatoriale è inoltre in programma la commedia "Jena Ridens". Fondazione Aida, per la rassegna dedicata alle famiglie, presenterà domenica al Teatro Stimate di Verona lo spettacolo "Le avventure del Barone di Münchhausen".

In provincia, da segnalare sabato 9 novembre l'avvio della stagione di teatro in dialetto al Dim di Castelnuovo dove è di scena lo spettacolo "Tonin Bellagrazia". Sempre al Teatro Dim, questa volta domenica, l'appuntamento per i più piccoli è con lo spettacolo "Il brutto anatroccolo". A San Giovanni Lupatoto è inoltre allestito l'American Circus della famiglia Togni che presenterà dal 7 al 24 novembre il suo nuovo spettacolo "The Dreamer".

Alla Galleria d'Arte Moderna di Verona è possibile visitare la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", mentre al Museo africano è visibile l'esposizione "Macho Nne" dell'artista Cyrus Kabiru. Proseguono in città anche le mostre "Carlo Zinelli. Visione continua" e "Omaggio a Mirko Basaldella" ospitate presso Palazzo Pellegrini.

A Palazzo Barbieri la città di Verona celebra poi i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino con la mostra fotografica dal titolo "Mr. Gorbachev, tear down this wall!". Presso la Biblioteca Civica è infine possibile visitare un'altra mostra di fotografia dedicata ai "Luoghi del Ventennio" tra memoria e tempo presente.

La rassegna Jazz en Rose del Teatro Ristori, quest’anno dedicata alla figura femminile, prende avvio venerdì con un’artista d’eccezione: la pianista e compositrice nippo–statunitense Hiromi, protagonista indiscussa del jazz contemporaneo. Sempre venerdì sera da segnalare al Teatro Laboratorio il reading musicale "L'uomo di carta" con Anna Bellini e Veronica Marchi.

Doppio appuntamento da non perdere alle Cantine de l'Arena nel weekend: venerdì i brani più significativi dei Pink Floyd verranno riletti rigorosamente in chiave acustica dai Damaspink. Domenica 10 novembre l’aperitivo sarà invece in compagnia di Paolo Birro e Luca Bulgarelli, un duo jazz eccezionale per un viaggio nel mondo di Thelonious Monk.

Tris di live da segnarsi in agenda anche al Cohen Verona: venerdì sera spazio a RednakS, mentre sabato sarà la volta di Anna Bassy e, infine, domenica sera salirà sul palco il chitarrista Lamar Chase. In provincia è da segnalare presso il Club il Giardino di Sona il live della Galen Weston Band venerdì sera, oltre al concerto di sabato della band pesarese Cheap Wine.

Sempre in provincia, da non perdere al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto il grande omaggio ai Genesis dei The Watch nella serata di sabato, mentre all'Area Exp di Cerea si esibiranno la stessa sera i Folkstone.

Dall’8 al 17 novembre, torna a Verona il Festival del cinema africano con i suoi 20 film in concorso, tra i lungometraggi della sezione "PanoramAfrica" e i cortometraggi di "AfricaShort", ma anche tanti ospiti, premi e gli eventi al Museo Africano, in libreria, al Circolo del Cinema e spettacoli a teatro.

Tra le novità in sala, si segnala il film Attraverso i miei occhi con Amanda Seyfried, così come Motherless Brooklyn con Edward Norton e Bruce Willis per la regia dello stesso Edward Norton. Per quanto riguarda il cinema italiano, da segnalare la commedia con Fabio De Luigi e Leonardo Leo Gli uomini d'oro.