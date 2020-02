Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 7 al 9 febbraio 2020

Nuovo weekend ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio veronese: in città proseguono gli eventi di carnevale in attesa della grande sfilata del 21 febbraio, con la manifestazione "Donne di Attila in festa tra storia e leggenda" che si terrà domenica presso il Circolo Noi a Quinzano. Sempre il 9 febbario è in programma la sfilata Campanar di S.Giusto e Duca di Seola con partenza da Borgo Trieste in Via Saliceto, mentre a Ponte Crencano, presso la parrocchia, è prevista la grande festa "Carneval dei molinari".

Nella giornata di venerdì sono poi in programma le "Visite guidate a Palazzo Barbieri", mentre domenica si terrà il tour urbano alla riscoperta del quartiere di Veronetta da Porta Vittoria a Porta Vescovo. Proseguono inoltre per tutto il weekend anche le salutari passeggiate in partenza da via Albere, mentre presso la biblioteca civica di Verona si concluderà il 7 febbraio la nuova edizione del "Mercatino dei libri usati", dove è possibile acquistare ogni genere di volumi a prezzi puramente simbolici. E a proposito di mercatini, assolutamente da non perdere anche il "Festival dell'handmade - I nuovi creativi" che si terrà domenica presso l'ex Arsenale.

In provincia è sicuramente da segnalare la grande "Fiera dell'elettronica" che si terrà presso l'Area Exp di Cerea l'8 e il 9 febbraio, mentre per tutti gli appassionati di motori e di auto d'epoca in particolare, è da non perdere il classico appuntamento con la "Coppa Giulietta&Romeo" in programma tra venerdì e sabato a Bardolino e sulle sponde della lago di Garda. Da ricordare, infine, a Bussolengo per tutto il weekend la prima edizione della "Festa della trippa e dei piatti tipici veronesi" che consentirà a tutti quanti di gustare le più caratteristiche prelibatezze della cucina locale.

Fino al 7 febbraio il Teatro Nuovo di Verona ospita lo spettacolo "Belle ripiene" che vede protagoniste Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo. Sabato e domenica è poi in programma al Teatro Camploy la commedia "Il triangolo no! Non l'avevo considerato". Sempre al Camploy, questa volta venerdì, spazio al primo appuntamento con la danza contemporanea per la rassegna L'Altro Teatro con lo spettacolo "Nudità". Dal 7 al 9 febbraio è poi da segnalare al Teatro Laboratorio lo spettacolo dello psichiatra veronese Vittorino Andreoli "La bambola e la putana", mentre al Teatro Santa Teresa è di scena sabato sera "Il giuoco delle parti". Per quanto riguarda la provincia, si segnala nelle serate del 7 e 8 febbraio il musical "Murder ballad - Omicidio in rock" presso il Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala.

Nelle giornate di sabato e domenica la biblioteca Capitolare di Verona ospiterà l'esposizione temporanea dal titolo "Evoluzione della lingua: dal latino all'italiano". Da non perdere inoltre al Palazzo della Gran Guardia l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky".

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è possibile invece visitare la mostra "Il fascino dei vetri romani", un’esposizione realizzata in concomitanza con la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931" che è visibile sempre a Verona al Museo di Castelvecchio. La Chiesa inferiore di San Fermo, inoltre, ospita la mostra di pittura, scultura, installazioni e collage dal titolo "Traslazioni: esperienze d’arte alla luce del carisma dell’unità".

In provincia, dal 7 febbraio a Bussolengo, è da non perdere la 31esima "Mostra di Orchidee e Bonsai" presso il Flover Garden, un evento che condurrà i visitatori alla scoperta del mondo orientale, in particolare dell Giappone, con i suoi meravigliosi esemplari di orchidee di ogni forma e colore, botaniche, rare e profumate.

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio è in programma al Teatro Filarmonico il secondo appuntamento sinfonico della stagione, con il ritorno sul podio del giovane maestro tedesco Michael Balke. Proseguono anche gli appuntamenti della rassegna concertistica del Teatro Ristori, venerdì 7 febbraio, con l'esibizione dell’Orchestra Giovanile Italiana e Kojla Blacher nel duplice ruolo di direttore e violino solista. Sempre al Ristori, inoltre, da non perdere domenica l'ultimo appuntamento dei "concerti brunch" che in questa occasione prevede un affascinante omaggio a Domenico Modugno.

Venerdì sera tornano live al Calmiere di piazza San Zeno i Verona Beat per una serata dedicata alla musica degli anni '60. Doppio appuntamento da non perdere nel weekend alle Cantine de l'Arena: venerdì torna l’inconfondibile sound della Peluqueria Hernandez trascinato dall’ironia "britannica" del cantante-chitarrista Joyello. Domenica l’aperitivo sarà invece con il trio jazz di Marco Birro, composto da giovani musicisti già noti sulla scena jazz nazionale.

Serata "Kozy Kroen" tra punk e indie quella di venerdì al Colorificio con ospiti i Cosmetic e New Adventures in Lo-Fi, mentre sabato sarà la volta dell'"Hot Stuff Dance Party" a cura di The Hot Teapots. Concerto imperdibile infine al Club il Giardino di Lugagnano di Sona dove, venerdì sera, l'Emporio Malkovich porterà sul palco i Diaframma di Federico Fiumani per un nuovo travolgente live.

Venerdì al Cinema Teatro Stimate a Verona, in occasione delle celebrazioni della "Giornata del Ricordo", si terrà la prima nazionale del docufilm "Egea, la bambina con la valigia… dal cuore esule" del regista Mauro Vittorio Quattrin.

Tra le novità in sala, si segnala il film Birds of Prey di Catht Yan e con protagonisti Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez ed Ewan McGregor.