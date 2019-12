Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 dicembre 2019

Un nuovo fine settimana ricchissimo di eventi e dal sapore sempre più natalizio: in città a Verona proseguono per le vie e piazze cittadine i tradizionali Mercatini di Natale (domenica anche a Madonna di Campagna) tra specialità enogastronomiche e prodotti d'artigianato. Da non perdere anche l'evento "Natale in Arsenale", altro mercatino dove trovare curiosi oggetti regalo nelle giornate di sabato e domenica.

Sempre in città è poi da segnalare la passeggiata guidata "Statue parlanti" che si terrà l'8 dicembre, mentre per tutti gli sportivi è assolutamente da non perdere domenica la nuova edizione della divertentissima "Marcia del giocattolo" in partenza da piazza Bra. Altro appuntamento salutare è quello con la "Quart4longa di Santa Lucia" che prenderà il via domenica mattina dal parco giochi di via Murari Brà.

La "Magia del Natale" arriva dal 7 dicembre a Bussolengo dove prenderanno il via i mercatini e i tantissimi eventi correlati. Sin da venerdì, inoltre, anche nel territorio di Pescantina avranno inizio le celebrazioni del "Natale in riva all'Adige" con stand enogastronomici e tante iniziative da scoprire. Da non perdere poi alla Grande Mela di Sona l'arrivo, sabato 7 dicembre, del truck Coca-Cola e del Christmas Village a sostegno del Banco Alimentare che festeggia i suoi 30 anni di attività.

Altra importante novità del weekend è l'inaugurazione del "Gardaland Magic Winter" che si terrà sabato a Castelnuovo del Garda presso il parco divertimenti più famoso d'Italia. Proseguono inoltre anche gli altri appuntamenti natalizi sul lago di Garda, in particolare a Bardolino dove ci celebrano anche "I due giorni del Chiaretto e del Bardolino" (il vino ndr), a Lazise, Garda e Peschiera del Garda dove saranno presenti i caratteristici mercatini, la pista di pattinaggio ed anche l'immancabile presepe subacqueo. Sempre in provincia, infine, assolutamente da non perdere gli ultimi giorni della grande "Festa del Mandorlato" che si terrà fino a domenica a Cologna Veneta.

Il musical più coinvolgente, la favola nera di "Sweeney Todd" arriva finalmente a Verona il 7 e l'8 dicembre al Teatro Nuovo. Domenica spazio invece al talento comico di Angelo Pintus che sarà protagonista al Teatro Filarmonico con il suo nuovo divertentissimo show. Il Teatro Camploy ospiterà invece nel weekend lo spettacolo "Orario d'ufficio", mentre domenica al Teatro Stimate è in programma un altro musical: "Buon Natale Babbo Natale". Presso Modus è poi da segnalare sabato lo spettacolo per bambini "Aspettando Santa Lucia", mentre Fucina Culturale Machiavelli ospiterà domenica lo spettacolo per famiglie "Cuordiferro". In provincia, da segnalare al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda lo spettacolo dialettale "Ben Hur una storia di ordinaria periferia".

Al Museo di Castelvecchio è visibile la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931" presso la Sala Boggian, mentre alla Galleria d'Arte Moderna di Verona è possibile visitare la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016" e al Museo africano è inoltre visibile l'esposizione "Macho Nne" dell'artista Cyrus Kabiru.

Prosegue inoltre al Palazzo della Gran Guardia l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky" che resterà visitabile fino al 5 aprile 2020. Sempre alla Gran Guardia, è visitabile anche la mostra natalizia "Presepi dal Mondo" che anche quest'anno porta nella città scaligera oltre 400 presepi tutti da ammirare.

Tra le novità della settimana, da segnalare presso la sala convegni del Banco BPM in via San Cosimo a Verona, la prima esposizione della mostra "Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Dalle crepe la luce". Un'altra nuova mostra, dall'accattivante titolo "Quello che non ho venduto...", verrà invece inaugurata presso Studio la Città sabato 7 dicembre, quando ricorrerà il 50esimo compleanno della storica galleria d'arte. Inaugurazione sempre sabato anche per l'esposizione "La Photogénique" dell'artista Hélène Bellenger ospitata presso Fonderia 20.9.

Venerdì 6 dicembre proseguono gli appuntamenti al Teatro Ristori della rassegna Concertistica con protagonisti l’Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione Slovena di Lubiana e il pluripremiato violinista Stefan Milenkovich. Grande appuntamento natalizio sabato sera alla Gran Guardia di Verona, dove si esibiranno i fantastici musicisti della Orobian Pipe Band per il tradizionale appuntamento "Verona Scottish Christmas". Venerdì sera, questa volta al Circolo 1° Maggio di Montorio, si terrà il concerto "Aspettando il Natale 2019" con la Jazzset Orchestra.

Tornano venerdì 6 dicembre alle Cantine de l'Arena i Passepartout con il famoso cantante francese Lénaick Gicquel. Per l’aperitivo di domenica 8 dicembre il Samy Daussat Italian Project ospita il violinista romano Alessandro Vece per un gradito omaggio a Django Reinhardt. Sabato sera, questa volta presso Fucina Culturale Machiavelli, da non perdere il concerto "Portraits" con protagonisti sul palco il musicista Cabeki e la coreografa Camilla Monga.

Sabato sera il Cohen Verona ospita inoltre il musicista Mosè Santamaria per la presentazione del suo nuovo disco "Salveremo questo mondo". Da segnalare infine in città, nella serata di venerdì, lo speciale Dj set che il tastierista dei Subsonica Boosta terrà presso il locale StudioLove. Per quanto riguarda la provincia, il 6 dicembre Gino Paoli e Danilo Rea saranno protagonisti di un grande concerto al Teatro Salieri di Legnago, mentre al Palasport Le Muse a Bovolone sono attesi i Finley. Sempre venerdì, da non perdere al Club il Giardino di Sona il live di Bob Margolin e Mike Sponza band.

Tra le novità in sala, da segnalare il film L'inganno era perfetto con Helen Mirren, ma anche il gialo con Daniel Craig Cena con delitto.