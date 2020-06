Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 5 al 7 giugno 2020

Primo weekend del mese e Verona ritrova uno dei suoi appuntamenti tradizionali: il fantastico mercato dell'antiquariato, modernariato e vintage "Verona Antiquaria" che si terrà per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus, come sempre, domenica 7 giugno nello storico quartiere di San Zeno. Per chi ama i mercati settimanali, inoltre, qui è possibile consultare il calendario completo di quelli che si tengono in città: venerdì si tengono al Saval in via Emo, a Montorio in Piazza Penne Nere, a Santa Toscana - Veronetta in Piazza XVI Ottobre, poi quello in Corso Porta Nuova e di San Zeno in piazza Corrubbio, mentre sabato come sempre vi è quello dello Stadio in piazzale Olimpia con i suoi 261 banchi. Per quanto riguarda poi i mercati agricoli a km 0, si ricorda quello di Avesa in piazza Avesa il venerdì, sabato in piazza Isolo e domenica il mercato in piazza Martiri d'Istria e Dalmazia nel quartiere di Santa Lucia (qui l'elenco completo).

Tra le attività culturali da segnalare vi è sicuramente il "Teatro clandestino" di Fucina Culturale Machiavelli che, venerdì 5 giugno, entrerà direttamente nelle case degli spettatori con lo spettacolo "Meet the doctor" che vede protagonista Fabrizio Martorelli. Farà poi il suo gradito ritorno sempre da venerdì anche il festival "Très Court!" dedicato ai cortometraggi, quest'anno in un'edizione speciale fruibile da tutti online in streaming fino al 14 giugno.

Sempre a Verona è poi possibile anche questo fine settimana visitare l'Arena che è il primo dei musei civici ad avere riaperto al pubblico. Per chi volesse invece riscoprire il fascino della più celebre storia d'amore di tutti i tempi, assolutamente imperdibile è il tour guidato dedicato alla "vera storia di Giulietta e Romeo" che si terrà sabato pomeriggio a partire dalle 15. Altra visita guidata da non perdere, questa volta in provincia, quella programmata per domenica 7 giugno al magnifico castello di Soave ed all'incantevole borgo.

Tornando in città a Verona, va ricordato che è sempre aperto il bellissimo Giardino Giusti, uno dei luoghi più affascinanti di Verona. In provincia, questa volta a Sommacampagna, un'altra bella notizia è sicuramente la riapertura del Mercato della terra di Slow Food che si terrà domenica 7 giugno in piazza della Repubblica durante la mattinata. Sempre in provincia, a Valeggio sul Mincio, durante i giorni festivi e il sabato e la domenica è poi possibile visitare le torri del Castello Scaligero che sono state da poco riaperte al pubblico. E una volta che si passa da Valeggio impossibile non recarsi anche nel meraviglioso Borghetto almeno per un caffé, mentre i più esigenti potranno anche appagare la loro "fame" di bellezza al Parco Giardino Sigurtà con le splendide fioriture stagionali e l'incantevole paesaggio.

Per gli amanti del lago di Garda, assolutamente da non perdere questo primo weekend di "quasi" estate (sperando naturalmente nel bel tempo), durante il quale per la prima volta in Veneto è possibile andare in spiaggia senza mascherina (pur nel rispetto del "distanziamento sociale"). C’è poi aria di "ripartenza" anche nel nuovo orario di Navigazione Lago di Garda, con le corse delle motonavi e battelli che durante il fine settimana vedono il ritorno dei collegamenti tra Lombardia, Veneto e Trentino: sarà dunque possibile concedersi una crociera nel Basso Lago da Desenzano a Peschiera e fino a Garda, ma anche la navigazione nell’Alto Lago tra Malcesine, Limone e Riva del Garda, per un totale di 26 corse giornaliere.