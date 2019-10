Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 4 al 6 ottobre 2019

Numerosi anche questa volta gli appuntamenti del weekend veronese: in città si segnalano i mercatini dell'usato del 5 ottobre "Soffitte in piazza" ai giardini di San Marco e "Le giornate del baratto" al Centro Tommasoli. Come ogni prima domenica del mese, farà inoltre ritorno a San Zeno il 6 ottobre la grande manifestazione "Verona Antiquaria" dedicata all'antiquariato, al modernariato e al vintage, con inoltre spettacoli, concerti dal vivo e attività per i più piccoli. Domenica si terrà poi a Verona il primo "Mobility Day" della nuova stagione e anche per questa volta sono state programmate alcune interessanti attività rivolte alle famiglie.

In provincia, da segnalare per il 6 ottobre il Mercato contadino con specialità enogastronomiche locali a Molina, mentre a San Rocco di Piegara si terrà la prima domenica di cottura delle castagne in vista della grande Sagra dei marroni. Dal 4 al 6 ottobre è da non perdere inoltre la Fiera del Derlo a Selva di Progno, dove poter gustare, tra tante prelibatezze, anche i fantastici gnocchi di malga.

A Isola della Scala volge al termine anche questa 53esima edizione della Fiera del Riso che si concluderà per l'appunto il 6 ottobre. Da segnalare inoltre a San Giovanni Ilarione la Festa della Pearà, dove dal 4 al 6 ottobre sarà possibile gustare il tipico piatto veronese. Domenica, questa volta a Valeggio sul Mincio, assolutamente da non perdere la manifestazione "Valeggio veste il vintage", una grande mostra-mercato dove poter acquistare articoli di ogni tipo dal gusto rétro. Per tutti gli appassionati di motori, è senz'altro da non perdere a Bussolengo la finalissima dell'evento "Truck Look" che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre con la presenza di oltre 100 spettacolari camion aerografati.

Spostandosi sul lago di Garda, da segnalare a Castelnuovo l'avvio del Gardaland Magic Halloween, sabato 5 ottobre con madrina d'eccezione la splendida Melissa Satta, presso il parco divertimenti più famoso d'Italia. Sarà un dolcissimo weekend quello invece da trascorrere a Lazise dove è in programma dal 4 al 6 ottobre la manifestazione "I giorni del miele". Sempre sul lago, infine, non resta che ricordare la fantastica Festa dell'uva e del vino che dal 3 al 7 ottobre colorerà le vie e le piazze di Bardolino, con spettacoli, spazi degustazione e tantissime altre iniziative.

Dopo il travolgente successo di pubblico delle precedenti stagioni, torna dal 3 al 5 ottobre all'Arena di Verona l’opera moderna più famosa al mondo tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche originali di Luc Plamondon: "Notre Dame de Paris".

Sempre in città, inaugura nel weekend anche la nuova stagione dello spazio culturale Modus a San Zeno: protagonista sarà Chiara Becchimanzi con due spettacoli, sabato "Fearless - Senza paura" e domenica "Precariaffettiva".

Nella serata di sabato, inoltre, da segnalare al Teatro Blu di Verona la commedia dialettale "Spetacheteconto".

Torna a Verona il 6 ottobre l'imperdibile appuntamento con le visite guidate di "Turista nella mia città: alla scoperta dei musei civici veronesi": visite guidate di un'ora in tutti i musei civici con ingresso ad un euro. Nella giornata del 4 ottobre, inoltre, farà ritorno un'altra importante iniziativa con la possibilità di visitare Palazzo Barbieri per ammirarne i tesori artistici custoditi.

Tra le visite guidate cittadine, da segnalare quella prevista sabato al Forte Gisella, così come quelle domenicali al Giardino Giusti e la "passeggiata con il prefetto" alla Biblioteca Capitolare di Verona.

Sabato 5 ottobre, inoltre, presso la Sala Birolli inaugurerà la mostra fotografica "Natura. Geometria, Astrazione, Metafisica. Dal paesaggio al microcosmo". Da segnalare poi in Gran Guardia la nuova mostra fotografica dedicata al cimitero monumentale di Verona che prenderà avvio domenica, mentre il Museo africano ospiterà da sabato l'esposizione "macho nne" dell'artista Cyrus Kabiru.

"La Manifattura Tabacchi a Verona, coltivazione e lavorazioni del tabacco" è invece il titolo della mostra realizzata visibile alla Biblioteca Civica di Verona, mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016".

Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre si svolge l'VIII edizione del "Verona international piano competition", organizzata dall'Associazione Musicale Liszt 2011, presso diverse sedi di Verona. Sabato 5 ottobre si terrà inoltre al Circolo Ufficiali di Castelvecchio il concerto "Amore in Arcadia" per il festival "Toccobarocco".

Il 4 ottobre presso il Teatro Blu si svolgerà invece l'evento promosso da Medici senza frontiere Verona "Pensieri ed emozioni in parole e musica". Sempre venerdì, inoltre, il Colorificio Kroen ospiterà la fantastica band The Ex impegnata in un lungo tour per celebrare i suoi quarant'anni di attività. Altro seratone al Kroen anche sabato, questa volta in compagnia della formazione rap romana Colle der formento.

Doppio live anche per il weekend del Cohen Verona: si comincia venerdì con le atmosfere parigine dei Passepartout, mentre sabato sera saliranno sul palco gli Otto x Otto. Altro appuntamento da segnarsi in agenda, questa volta al Club il Giardino di Lugagnano di Sona, dove sabato sera si terrà il tributo a Lou Reed e ai Velvet Underground con la band romana dei Vicious Underground.

Esce finalmente in sala anche a Verona il nuovo film di Todd Phillips Joker, con protagonisti Joaquin Phoenix e Robert De Niro (per gli appassionati di cinema, segnaliamo le proiezioni in lingua originale con sottotitoli al Cinema Fiume giovedì 3 ottobre, ore 22.15 e lunedì 7 ottobre, ore 21).

Tra le novità al cinema da segnalare anche la commedia diretta dall'ex "nongio" Francesco Mandelli Appena un minuto, così come Tuttoapposto, diretto da Gianni Costantino che vede nel cast la presenza anche di Luca Zingaretti. Da segnalare anche l'uscita del film Io, Leonardo con protagonista Luca Argentero.