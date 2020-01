Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020

Nuovo weekend ricco di appuntamenti interessanti nel territorio veronese: in città da non perdere al Palazzo della Gran Guardia la manifestazione "Anteprima Amarone" dedicata al grande rosso della Valpolicella, con apertura al pubblico nella giornata di domenica. A Veronafiere si svolge invece fino a sabato la 114esima edizione di "Fieragricola", mentre per tutti gli appassionati di antiquariato e vintage è da non perdere il consueto appuntamento a San Zeno con il mercatino "Verona Antiquaria", in programma il 2 febbraio in versione "speciale San Valentino".

A proposito di mercatini, da segnalare anche l'avvio del "Mercatino dei libri usati" alla biblioteca civica di Verona sabato 1 febbraio, dove sarà possibile acquistare libri di ogni tipo ad un prezzo simbolico. Sempre in città è poi da segnalare il "primo raduno hippy" in programma venerdì sera a San Zeno, mentre domenica si terrà un'interessante passeggiata culturale da via Albere fino al Bastione delle Maddalene. Proseguono anche gli appuntamenti in vista del carnevale, con la grande festa in programma domenica in Borgo Roma, alla presenza del "Papà del Gnoco", delle maschere veronesi e con la possibilità per tutti nel pomeriggio di gustare un buon piatto di gnocchi.

In provincia, da non perdere inoltre il "Sabato gnocolar de San Martin" con la tradizionale sfilata dei carri allegorici nel Comune di San Martino Buon Albergo. Grande festa anche domenica a Veronella dove è in programma un'altra titpica manifestazione di carnevale con tanto di sfilata, mentre sempre il 2 febbraio a Sommacampagna è da non perdere l'appuntamento con il "Mercato della Terra" di Slow Food.

Fino a domenica è in programma al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Dracula" con protagonisti Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini. Al Teatro Camploy l'1 e il 2 febbraio è invece in cartellone la commedia "Rumori fuori scena", mentre presso Modus per tutto il weekend è di scena l'opera dello psichiatra Vittorino Andreoli "Il morto". Da segnalare inoltre, venerdì sera, presso il Teatro Satiro Off, lo spettacolo "Enrico V". In provincia, l'1 febbraio, da non perdere al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda l'adattamento dialettale della commedia "Arsenico e vecchi merletti".

Torna anche questa prima domenica del mese di febbraio il consueto appuntamento con la splendida iniziativa "Turista nella mia città": visite guidate per tutti alla scoperta dei tesori custoditi nei musei civici di Verona. Dall'1 febbraio 2020 a Verona la Chiesa inferiore di San Fermo ospita l’esposizione di pitture, sculture, installazioni, collage dal titolo "Traslazioni: esperienze d’arte alla luce del carisma dell’unità". La Biblioteca Capitolare dischiude inoltre al pubblico sabato e domenica i suoi tesori più preziosi con un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia e cultura, la mostra temporanea "Scopri i tesori della biblioteca più antica al mondo".

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è possibile invece visitare la mostra "Il fascino dei vetri romani", un’esposizione realizzata in concomitanza con la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931" che è visibile sempre a Verona al Museo di Castelvecchio. Da non perdere inoltre al Palazzo della Gran Guardia l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky", mentre in Sala Birolli si concluderà domenica la mostra fotografica del concorso "Il dono del tempo. Il tempo delle cose, della gente, delle emozioni".

Al Teatro Filarmonico domenica 2 febbraio ultima replica per uno dei titoli più conosciuti e rappresentati di Gaetano Donizetti: "Lucia di Lammermoor". Sempre domenica, nella sala della Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso a Verona, si terrà l’evento gratuito promosso dall’associazione culturale Dimostrazioni Armoniche per celebrare i suoi 10 anni di vita: un viaggio musicale che ha come filo conduttore la poesia di Francesco Petrarca.

Doppio appuntamento da non perdere nel weekend alle Cantine de l'Arena: venerdì 31 gennaio la musica di Pino Daniele rivive nell’interpretazione magistrale di PDEX. Domenica 2 febbraio spazio invece all'atmosfera swing in stile Parigi anni ’50 con il Saint Germain Swing 4et. Venerdì sera altro live di rilievo anche al Cohen Verona dove si esibirà Mattia Carlesso, mentre il Colorificio Kroen ospita l'evento "B-Sides" con sul palco tre band tutte da scoprire.

In provincia si segnala venerdì sera l'appuntamento al Teatro Salieri di Legnago con le "Canzoni d'Italia" e il concerto di Mariella Nava. Altro live da non perdere, questa volta domenica alla Dogana Veneta, quello di Mario Castelnuovo ospite della rassegna "Lazise - Canzoni d'autore". Doppio concerto infine al Club il Giardino di Sona dove giovedì sera salirà sul palco la Rory Gallagher Band, mentre venerdì sarà la volta di Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls.

Venerdì sera al Laboratorio Autogestito Paratodos di Verona verrà proiettata la trasposizione in film de "La mia Battaglia", opera teatrale di Elio Germano e Chiara Lagani diretto da Elio Germano e Omar Rashid.

Tra le novità in sala, si segnala il film diretto da Stephen Gaghan Dolittle, così come anche Il diritto di opporsi con Michael B. Jordan, Jamie Foxx e diretto da Destin Daniel Cretton. Infine, per il cinema italiano, da segnalare il ritorno sul grande schermo di Aldo, Giovanni e Giacomo con il film Odio l'estate.