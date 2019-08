Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 30 agosto all'1 settembre 2019

Un nuovo weekend ricco d'iniziative nel Veronese: in città si terrà venerdì la grande inaugurazione del nuovo Parco Ottocento, una festa tra musica e spettacolo nella nuova oasi verde. Al Palazzo della Gran Guardia, invece, dal 31 agosto prenderà il via la manifestazione dedicata ai vini veronesi Soave Versus, mentre da venerdì a domenica presso il campetto di via Biondella farà il suo ritorno la grande sagra San Pio X in festa.

Da segnalare inoltre nella giornata del 31 agosto il ritorno ai Giardini di San Marco del mercatino "Soffitte in piazza", mentre riprenderanno il giorno dopo, come ogni prima domenica del mese, gli appuntamenti a San Zeno con la mostra-mercato dell'antiquariato e del vintage "Verona Antiquaria". Sempre in città, da segnalare anche la manifestazione Croce Bianca in festa nella giornata di sabato, così come il raduno nazionale del "Vespa Club Verona" che si terrà domenica in lungadige San Giorgio.

In provincia è assolutamente da non perdere la gustosissima Festa del tartufo nero del Monte Baldo a Caprino Veronese che prenderà il via venerdì, mentre a Nogara è senz'altro da segnalare la grande la "Festa del riso co' le nose". Spostandosi a Tregnago troviamo invece la Festa Medievale a Villa Ferrari, mentre a Marano di Valpolicella è da ricordare l'avvio il 30 agosto della Sagra di San Luigi.

A Molina di Fumane farà inoltre ritorno domenica la grande Fiera del miele e dei prodotti tipici, mentre a Povegliano Veronese è in programma per tutto il weekend la Sagra paesana. Da non perdere anche la Sagra di Raldon che si terrà a San Giovanni Lupatoto, così come la Sagra di San Luigi a Sona e il lungo weekend ricco di appuntamenti a Castelnuovo del Garda dove è in programma il "Gianluday" e la manifestazione "Broolostock" al Brolo delle Melanie.

Per la rassegna Teatro nei cortili, all'ex Arsenale di Verona torna protagonista la Compagnia Giorgio Totola con la commedia "Matto sarà lei" di D.Conati, mentre al Chiostro di Sant'Eufemia la compagnia Einaudi-Galilei presenta "Rumori fuori scena" di M Frayn.

Sabato 31 agosto si terrà il debutto cittadino per la commedia dialettale "L'erba del vicino", scritta e diretta da Fabrizio Piccinato e portata in scena dalla compagnia ArteFatto Teatro presso il Forte Gisella.

Sempore sabato, inoltre, nell'ambito della rassegna FAI l'estate al Lazzaretto 2019, la compagnia teatrale La Barcaccia presenta "Aspettando Jo", di Claude Magnier con la regia di Roberto Puliero presso il Lazzaretto di Verona.

Ritorna infine al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio l'atteso appuntamento con "Il magico mondo del Cosplay", l’evento dedicato alla sempre più conosciuta moda giapponese di travestirsi come i personaggi dei cartoni animati, della fantasia e dei fumetti.

Saranno tre giorni dedicati all’arte in uno degli scorci più caratteristici di Bardolino: è questo "1,2, Tlè", la manifestazione che porta dal 30 agosto all'1 settembre in Borgo Garibaldi trenta artisti provenienti da tutta Italia ad esporre le proprie opere.

Presso il parco di Villa Buri a Verona è invece da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", così come l'allestimento "L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati".

Alla Gran Guardia di Verona è allestita la mostra "Midsummer Night Colours", personale dell'artista Martino Zanetti che si concluderà domenica. Sempre al Palazzo della Gran Guardia prosegue invece fino al 22 settembre l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

All'interno del Teatro Satiro Off è infine visitabile lo "Shakesperare Interactive Museum (SIM)", un’esperienza immersiva e interattiva nel mondo di Shakespeare, alla scoperta dei suoi personaggi e dei luoghi di Verona.

Per il festival lirico in Arena è in programma venerdì sera "La Traviata" di Giuseppe Verdi, mentre sabato sarà la volta di "Aida".

Da segnalare sabato sera il grande concerto di Riccardo Fogli che si terrà all'Agsm Forum di Verona nell'ambito dell'evento di beneficenza "MusicAbile", così come da ricordare la due giorni di musica live in Cortile Mercato Vecchio con il Festival Verona Swing dal 31 agosto all'1 settembre.

Sempre a Verona, questa volta al Teatro Romano, c'è grande attesa per il concerto di Loredana Bertè in programma domenica sera.

Spostandosi in provincia, è da ricorda l'evento musicale "Chorus & Friends" che andrà in scena per la sua nona edizione il 31 agosto nell’usuale splendida cornice di Villa Zenobio-Trezza a Caldierino.

Proseguono a Bosco Chiesanuova fino a domenica 1 settembre i tanti appuntamenti con il Film Festival della Lessinia, la rassegna cinematografica internazionale di cortometraggi, documentari, lungometraggi e film d’animazione dedicati esclusivamente alla montagna. Il festival è giunto quest'anno al traguardo della venticinquesima edizione e ben propone 67 opere cinematografiche, provenienti da 32 Paesi con 19 anteprime italiane.

Il Comune di Valeggio sul Mincio, invece, omaggerà il maestro Franco Zeffirelli, venerdì 30 agosto, con la proiezione del suo film "La Traviata" presso il Castello Scaligero.

Tra le novità in sala, si segnala il thriller d'azione Attacco al potere - 3 con protagonisti Gerard Butler e Morgan Freeman.