Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 3 al 5 luglio 2020

Primo weekend del mese di luglio e tanti gli eventi da segnalare: in città torna come ogni prima domenica del mese anche il 5 luglio "Verona Antiquaria", il fantastico mercatino dell'antiquariato, modernariato e vintage che si tiene nel quartiere di San Zeno. Da non perdere poi nella giornata di sabato un nuovo appuntamento con le visite guidate nello splendido Giardino Giusti, così come venerdì la passeggiata serale con guida dal titolo "Riflessi di luce sul fiume".

In provincia è da segnalare la manifestazione "Estate Valeggio 2020" che si terrà sabato e domenica con mercatini, musica ed intrattenimento per grandi e piccini, mentre nel Comune di Lavagno è in programma domenica la riapertura di Forte San Briccio, per una giornata costellata di attività interessanti. Spostandosi poi sul lago di Garda a Bardolino, assolutamente da non perdere l'appuntamento del 4 e 5 luglio "Chiaretto in Cantina" con visite guidate e degustazioni in oltre venti aziende agricole.

TEATRO

All'Arsenale di Verona nel weekend per la rassegna Teatro nei Cortili va in scena la compagnia Trixtragos con lo spettacolo "Quartet". Al via sabato anche la nuova rassegna promossa dal Teatro Laboratorio con il primo spettacolo "Mezzanotte per amar", diretto e interpretato da Isabella Caserta e Francesco Laruffa. ll 5 luglio, inoltre, nel Comune di Tregnago si terrà il primo degli appuntamenti della rassegna "Improvvisamente l'estate scorre" organizzata nel parco di Villa Ferrari: "I casi del gigante Gian dei Brughi".

MOSTRE

Presso la Biblioteca Capitolare di Verona è visitabile la mostra "Post fata resurgam!", mentre alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti è possibile ammirare l'esposizione appena inaugurata e dedicata allo scultore Ugo Zannoni "La mano che crea", con in programma anche apposite visite guidate. Sempre in città è poi da ricordare che l'anfiteatro Arena è aperto ed accessibile al pubblico, con tanto di visite guidate in programma nel fine settimana, così come anche la Casa di Giulietta ed ancora pure la Torre dei Lamberti.

MUSICA

Nuovi appuntamenti nel fine settimana a Verona per la rassegna "100 Note in Rosa - Riparte la Musica", di seguito il programma completo dal 3 al 5 luglio: venerdì Ally Joyce (country music) al Caffè Dante Bistrot e Gabriella "Gabri" Morelli (pop folk internazionale ) presso Emanuele Cafè; sabato al Bar Arsenale di piazza dell'Arsenale il concerto di Jury & Mr Breo, infine, domenica spazio a "Gaber vs Jannacci" di Leonardo Maria Frattini al Caffè Liston 12 di Piazza Bra.

Sempre in città, questa volta al Teatro Ristori, è da ricordare venerdì sera l'appuntamento con il grande musicista Dado Moroni per il suo "Piano solo & Talks", primo concerto della rassegna estiva "R-estate - Il suono dopo il silenzio". Riapre questo sabato anche il Colorificio Kroen per il primo appuntamento di "Kroen Summer Baretto" con musica e dj-set nel cortile all'aperto del locale.

Tris di eventi poi nel fine settimana anche per il festival "InChiostro Vivo" al Chiostro di Sant'Eufemia in città: il 3 luglio ospite il maestro Gerardo Chimini con un concerto per pianoforte su musiche di Bach, Mozart e Beethoven, mentre sabato 4 Maurizio Corniani porterà in scena il teatro di figura con lo spettacolo di burattini "Le avventure di Fagiolino" e, infine, domenica 5 luglio saranno invece gli allievi della Masterclass di Clarinetto di A.LI.VE., condotta dai maestri Giampiero Sobrino, Maurizio Trapletti e Bruno Matteucci, a esibirsi in concerto su musiche di Mendelsshon, Ponchielli, L. Bassi e A. Facincani. In provincia, sul lago di Garda a Lazise è infine da segnalare un nuovo appuntamento, venerdì sera, con la musica di "Verona Beat".

CINEMA

L'Arena all'aperto del Cinema Fiume a Verona offre per il weekend due film: venerdì sera "Doppio sospetto", un giallo per la regia di Olivier Masset-Depasse e con Veerle Baetens e Anne Coesens. Sabato e domenica spazio invece all'ultimo film diretto da Clint Eastwood "Richard Jewell".