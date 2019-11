Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 29 novembre all'1 dicembre 2019

Tanti gli eventi interessanti nel weekend veronese: in città proseguono per le vie e piazze del centro storico i tradizionali Mercatini di Natale, con tante prelibatezze da gustare e prodotti d'artigianato per originali idee regalo. Sempre a Verona, presso l'ex Arsenale è in programma sabato e domenica il "Festival dell'Handmade - I nuovi creativi", mentre nella giornata dell'1 dicembre farà il suo ritorno "Verona Antiquaria", la manifestazione dedicata all'antiquariato ed al vintage che offre inoltre al pubblico spettacoli, intrattenimento e musica live nel quartiere di San Zeno.

A Veronafiere è poi in programma dal 28 al 30 novembre una nuova edizione del Job&Orienta, il salone dedicato al mondo della formazione, del lavoro e dell'orientamento per i più giovani. Da segnalare inoltre, questa volta nel quartiere di San Michele, la grande "Festa della verza michelina e dei prodotti della nostra terra", in programma domenica in piazza del Popolo.

Per quanto riguarda la provincia, proseguono gli innumerevoli appuntamenti natalizi sul lago di Garda, in particolare a Bardolino, ma anche a Lazise e Garda. Tra le novità in tal senso, da segnalare l'avvio venerdì del fantastico Natale a Peschiera del Garda dove saranno presenti i caratteristici mercatini, la pista di pattinaggio ed anche l'immancabile presepe subacqueo. Sempre in provincia, infine, assolutamente da non perdere l'avvio della grande "Festa del Mandorlato" che si terrà sabato 30 novembre a Cologna Veneta.

Veronica Pivetti sarà protagonista fino a venerdì sera sul palco del Teatro Nuovo per lo spettacolo "Viktor und Viktoria". Al Teatro Camploy prenderà invece avvio il 29 novembre la rassegna L'Altro Teatro che vedrà in scena nella serata inaugurale Ottavia Piccolo in "Occident Express". Sempre al Camploy, sabato e domenica è invece in cartellone la divertente commedia "Matto sarà lei".

Appuntamento con la risata anche presso Modus venerdì sera con i monologhi di Diego Carli ed il suo show "Apotropaico", mentre sabato salirà sul palco Francesca Botti per il reading musicale "Ben - Lettura teatrale tratta da due romanzi di Doris Lessing". Il 30 novembre da non perdere inoltre presso Fucina Culturale Machiavelli il nuovo appuntamento della rassegna Fame di Teatro che vede in programma lo spettacolo "L'asta del Santo". In provincia, è da segnalare l'avvio della stagione al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto con "Romeo e Giulietta - L'Amore è saltimbanco", mentre nel pomeriggio di domenica a San Bonifacio è in arrivo il "Live Show" di Christopher Castellini.

Torna a Verona anche l'1 dicembre, come ogni prima domenica del mese, la splendida iniziativa "Turista nella mia città" che prevede visite guidate per tutti nei musei civici veronesi, con il biglietto d'ingresso fissato alla quota simbolica di un solo euro. Nel frattempo prosegue inoltre al Palazzo della Gran Guardia l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky" che resterà visitabile fino al 5 aprile 2020. Sempre alla Gran Guardia, è visitabile inoltre la mostra natalizia "Presepi dal Mondo" che anche quest'anno porta nella città scaligera oltre 400 presepi tutti da ammirare.

Al Museo di Castelvecchio è invece visibile la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931" presso la Sala Boggian, mentre alla Galleria d'Arte Moderna di Verona è poi possibile visitare la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016" e al Museo africano è inoltre visibile l'esposizione "Macho Nne" dell'artista Cyrus Kabiru. Da segnalare nelle giornate di venerdì e sabato, presso la Galleria d'Arte Moderna, la bella iniziativa "Buon compleanno Achille Forti" che prevede una serie di speciali visite guidate e laboratori per adulti e bambini.

Venerdì 29 e sabato 30 novembre l’Orchestra dell’Arena diretta dal maestro Michelangelo Mazza, esordiente a Verona, è protagonista del terzo concerto della rassegna Viaggio in Italia al Teatro Filarmonico. Sempre sabato prenderà inoltre il via la rassegna Vespri d'organo in Cattedrale.

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, domenica 1 dicembre, è in arrivo il tradizionale concerto natalizio in compagnia della Tribù Gospel Singer. Alle Cantine de l'Arena spazio venerdì 29 novembre al mix di musica americana, blues e rock’n’roll dei The Tail Gators, mentre per l’aperitivo di domenica sarà la volta del groove all’ennesima potenza dei The Jazz’n Groove Experience Trio.

Il 30 novembre Interzona e Associazione SDV presentano inoltre una serata di grande musica presso il Forte Chievo, dove si esibiranno R.Y.F. e Riot Dj. Da non perdere anche il concerto, in programma al Cohen Verona sabato sera, del Trio Jazz composto da Sandro Gibellini, Angelo Cultreri e Valerio Abeni. In provincia, da segnalare al Club il Giardino di Lugagnano di Sona il live a tutto rock di Dan Baird and Homemade Sin venerdì sera.

Tra le novità in sala, si segnalano Il Peccato - Il Furore di Michelangelo diretto da Andrei Konchalowskiy, ma soprattutto la nuova commedia firmata da Woody Allen Un Giorno di Pioggia a New York. Tra i film d'animazione, è poi imperdibile il secondo capitolo della saga Frozen 2: Il segreto di Arendelle.